El PSOE apunta a la abstención ante la moción de censura de Podemos porque comparte el motivo pero no el candidato

El PSOE se inclina hacia la abstención de cara al debate de la moción de censura presentada por Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque comparte los motivos de la iniciativa, pero no apoya al candidato que propone para dirigir el país, Pablo Iglesias.

Así lo ha expresado este viernes el nuevo portavoz parlamentario --aunque provisional-- del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, al término de la reunión de más de dos horas que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, ha mantenido con la dirección del Grupo Socialista para informarse de los principales temas abiertos de la agenda parlamentaria.

Ábalos ha confirmado que en esta reunión el Grupo Socialista no ha debatido cuál será el sentido de su voto en esa moción --que no tiene visos de prosperar porque carece de apoyos-- porque será una decisión que se tome "cuando toque", es decir, cuando su debate esté más próximo, pues se espera para el 13 de junio.

No obstante, augura que "no será muy difícil" fijar posición. "Si uno no está de acuerdo con la alternativa, pero está absolutamente de acuerdo con el motivo, pues en esos términos nos definiremos", ha señalado en declaraciones a los periodistas en la Carrera de San Jerónimo.

El portavoz interino ha explicado que hasta mediados de junio, cuando el PSOE celebrará su Congreso Federal del que saldrá una nueva dirección política, el partido vivirá una fase de transición. En el Grupo Parlamentario esta fase se caracterizará por mantener las decisiones políticas "en la línea de lo que estaba previsto".

El diputado valenciano ha percibido "mucha disposición para colaborar" con Pedro Sánchez entre los miembros de la dirección del Grupo, a pesar de que sólo Ábalos era un fiel partidario de Sánchez en la campaña a las primarias.

Según ha explicado, Sánchez ha pedido a la dirección parlamentaria que "sigan ayudando" hasta que haya nuevos responsables del Grupo propuestos por la Ejecutiva Federal que salga del congreso de junio.