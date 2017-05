PSOE defiende la "autonomía e independencia" del IEA "para que no esté sujeto a vaivenes políticos"

Etiquetas

El grupo del PSOE en la Diputación Provincial de Almería ha mostrado su rechazo ante la intención del equipo de Gobierno del PP de integrar el Instituto de Estudios Almerienses (IEA) en el área de Cultura de la Diputación.

Los socialistas han recordado en un comunicado que ya mostraron su voto en contra de esta decisión en el pleno celebrado el martes y, de nuevo, quieren trasladar a la sociedad almeriense su "disconformidad con este cambio orquestado" desde las filas populares al comprender que el IEA es una institución "de suma importancia" para la cultura y que debe ser una "institución independiente".

En esta línea, han señalado que "no en vano" el artículo primero de los estatutos del IEA describen al instituto como un centro de estudios locales que "mediante el estudio, la defensa, investigación y difusión de la cultura almeriense, tiene como fin propiciar y fomentar el desarrollo científico, cultural, artístico y socio- económico de la provincia" y eso ha de hacerse, en opinión del grupo socialista, desde una perspectiva "independiente y diferente a la que se plantea ahora desde el PP, que gobierna con mayoría absoluta en la Diputación".

"El IEA no debe dejar de ser un organismo autónomo", ha reivindicado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, quien ha trasladado la aspiración de su grupo de que el instituto "vuelva a ser independiente" para que la cultura que este representa, defiende y difunde "no esté sujeta a los vaivenes políticos y no sea susceptible de cambio cada cuatro años".

El IEA, según ha subrayado Lorenzo, "está haciendo cosas importantes" aunque "existe cierto desinterés entre los miembros de algunos departamentos en los que, en ocasiones, cuesta trabajo alcanzar quorum".

En cuanto a la dirección del instituto, ha defendido que esté en manos de "una persona independiente y del mundo de la cultura" en lugar de liderar el IEA "personal eventual de confianza de esta Diputación", como es el caso del actual director, Francisco Alonso, adscrito al Grupo Popular de la institución supramunicipal. Sobre su trabajo, ha dejado claro Lorenzo, "no tenemos ninguna queja".

Al contrario de lo que promueve el PP con la integración, que es abaratar costes del instituto y gastos de intendencia, los socialistas han considerado que el instituto necesita una inyección económica para desarrollar su trabajo con calidad. "No es posible que para cuestiones relacionadas con la investigación tenga un presupuesto solo de 8.000 euros", ha remarcado el portavoz socialista.

A juicio de Lorenzo, "además de que perdemos autonomía e independencia con la disolución del instituto, la forma en la que se ha desarrollado este proceso no pueden ser más autoritaria". "El PP ha abusado de la mayoría que le da el Pleno de la Diputación y no ha contado, para nada, con el resto de los grupos políticos" y, lo que es más importante, no ha contado, en absoluto, con la mayoría de los miembros del propio instituto", ha concluido.