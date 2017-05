El PSOE aprueba con el 93,6% de los votos la candidatura unitaria de 35 delegados al Congreso Federal

Etiquetas

Los 'sanchistas' destacan que el nuevo líder "se ha ganado el derecho a ser escuchado" y los 'susanistas' apuestan por la unidad

El PSOE de Málaga ha aprobado con el 93,6 por ciento de los votos la única candidatura de 35 delegados con la que acudirá al 39 Congreso Federal Ordinario que se celebrará en Madrid los días 16, 17 y 18 de junio de 2017 y que encabeza el secretario general en la provincia, Miguel Ángel Heredia.

Concretamente, de 190 votantes, 178 se han mostrado a favor de la candidatura presentada conjuntamente por los afines a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que contarán con 23 delegados; y a Pedro Sánchez, que tendrá 12. Ha habido once votos en blanco y uno nulo.

Asimismo, en el congreso provincial extraordinario celebrado este domingo se ha decidido que las más de 600 enmiendas de economía, de derecho de la ciudadanía, modelo de país y de partido presentadas en las asambleas de las agrupaciones de distrito y municipales de la provincia se trasladen al Congreso Federal para su debate y aprobación si procede.

Con estas enmiendas, los socialistas malagueños "contribuyen al debate de ideas para hacer un PSOE más fuerte", según ha indicado el presidente de la Mesa del Congreso, el alcalde veleño Antonio Moreno Ferrer, quien ha destacado los "esfuerzos" por el "diálogo y el consenso" para lograr una lista única.

El representante de la corriente afín a Pedro Sánchez, Ignacio López, ha intervenido en el 'congresillo' destacando la "postura de responsabilidad y generosidad" alcanzada en las negociaciones previas, con una lista "única" para la que pidió el mayor número de votos.

López, que se ha mostrado "convencido" de representar a "miles de militantes que han apoyado a Pedro Sánchez", ha incidido en que se inicia un "viaje congresual con varias estaciones" y ha querido trasladar a la sociedad "un mensaje claro de unidad".

"Lo acontecido permite decir que Pedro Sánchez es un líder reconocido por la sociedad. Todo el PSOE está a disposición de Pedro Sánchez para trabajar con lealtad y para construir un proyecto integrador", ha dicho, defendiendo un partido "abierto a los sindicatos de clase y que tiene que recuperar la confianza".

Según López, el equipo de Sánchez ha demostrado ser "solvente y comprometido" por lo que la próxima Ejecutiva Federal también lo será, ha dicho, añadiendo que "hoy no toca hablar de la gestora". No obstante, ha subrayado que hay que "tener claro que la socialdemocracia necesita una renovación y puesta al día".

Ha aludido a la defensa de la igualdad de oportunidades, a la laicidad del Estado, la sostenibilidad ecológica, la democracia social, la lucha contra la pobreza infantil, contra la precariedad laboral o contra la desigualdad como prioridades.

Todo ello, ha continuado, sin obviar el modelo de partido: "tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Necesitamos participación y empoderamiento de la militancia, rendición de cuentas, atraer a los jóvenes y donde entre mucha más gente".

Según López, portavoz de la plataforma malagueña de apoyo a Pedro Sánchez, no se puede premiar "sólo al que calla, obedece y aplaude". En este sentido, ha sostenido que durante los últimos meses ha constatado que hay "miles de militantes que quieren participar y ser parte del proceso. La gente quiere ser escuchada y tenida en cuenta".

"Pedo Sánchez se ha ganado el derecho a ser escuchado y con él todo el PSOE", ha finalizado.

"DESEO MAYORITARIO DE ACUERDO"

Por su parte, el líder de los socialistas malagueños, que encabezará a los delegados al próximo congreso federal, ha destacado en su intervención que avala la candidatura aprobada y que ha sido configurada "para reforzar el compañerismo dentro del PSOE de Málaga y, por tanto, la unidad de nuestro colectivo político".

Heredia, quien ha defendido "siempre la unidad", ha recordado que ésta no significa "uniformidad ni unicidad". "De sobra lo sabemos todos, la pluralidad revive la política, sin embargo, la falta de acuerdos la inutiliza", ha sostenido.

En estos días, ha manifestado, ha escuchado el "deseo mayoritario" de llegar a un acuerdo para esta lista, incidiendo en que han decidido "entre todos". A este 'congresillo', según Heredia, "entramos unidos y salimos más unidos si cabe", algo "muy importante para el PSOE de Málaga".

También ha rechazado las "etiquetas" de la lista presentada, y ha recalcado que a este congreso provincial extraordinario "entramos unidos y salimos más unidos si cabe". "Nos jugamos mucho en los próximos años", ha indicado, al tiempo que ha agregado que si dentro del PSOE "seguimos en las trincheras estoy seguro de que veremos pasar triunfante a la derecha".

"Si hoy no salimos convencidos de que el PSOE no se construye por familias sino por principios ideológicos y con visiones de partido, quizá divergentes pero nunca antagónicos, no habremos aprendido nada de la cruenta batalla en la que muchos hemos sufrido", ha apuntado Heredia.

"NO UN CONGRESO DE NOSOTROS PARA NOSOTROS"

También ha incidido en que tras las primarias, Pedro Sánchez "es nuestro secretario general, mi secretario general" y ha concretado que en el próximo cónclave federal "no caben enmiendas a la totalidad ni reescribir nuestra historia; sería reabrir heridas".

Para Heredia, actuar con responsabilidad "une el PSOE a los españoles pero sin alejarnos de nuestras ideas". "Admitamos errores pero asumamos unidos sus consecuencias", ha apostillado, añadiendo que el esfuerzo de la formación debe ser "marcar la agenda".

Asimismo se ha referido a Podemos, al que ha acusado de "mover ficha siempre contra las piezas del PSOE y nunca contra las del PP". Para el líder de los socialistas malagueños, a la formación morada "le importa más barrernos a nosotros --al PSOE-- que barrer la corrupción de la derecha".

En este Congreso Provincial Extraordinario han participado con derecho a voz y voto los delegados elegidos en las asambleas de distritos y municipales y representantes de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA). Además de una representación de las organizaciones sectoriales, que no han podido votar la elección y control de los órganos ejecutivos y de representación del partido.

También han tenido voz pero no voto los miembros de la Comisión Gestora Federal, del Comité Federal que representen a este órgano, de la Comisión Federal de Ética y Garantías y representación de las corrientes de opinión y colectividades asociadas al PSOE, como Izquierda Socialista.