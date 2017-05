La verificación de avales confirma que Díaz saca 6.200 firmas a Sánchez

Etiquetas

El PSOE ha terminado ya el proceso de verificación de los avales presentados por los aspirantes a la Secretaría General para ser candidatos en las primarias, según han confirmado fuentes socialistas. Una vez finalizado el cotejo de las más de 130.000 firmas presentadas por los precandidatos con el censo del partido y después de cruzar los avales entre ellos para detectar las duplicidades, la Comisión de Ética y Garantías del PSOE se ha reunido para elaborar un dictamen.

La conclusión final es que Susana Diaz ha podido reunir 59.390 avales. La distancia con Pedro Sánchez, que ha logrado 53.117, es de 6.273 firmas. Patxi López, por su parte, ha conseguido 10.866.

Susana Díaz había presentado este jueves en Ferraz 63.482 firmas de forma provisional, lo de que significa que su candidatura no ha sido la que más avales no validos con 4.092. Pedro Sánchez, por su parte, había presentado 57.369 avalistas, lo que significa que no se han dado por válidos a 4.252 de ellos. Hay que recordar que en 1998 Almunia presentó más de 50.000 avales, aunque luego no ganó las primarias.

Los aspirantes a la Secretaría General del PSOE debían presentar un mínimo de 9.368 firmas de militantes para ser candidatos. Los tres lo han hecho, por lo que ya han pasado la primera criba. Lo que ha dejado claro este proceso es la elevada movilización del socialismo: más de 130.000 de los 187.949 militantes han participado en la recogida de avales a la espera de la votación del día 21.