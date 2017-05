PSOE dice que la corrupción "es un mal casi endémico" del PP "que no se corrige con una dimisión más"

Etiquetas

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este viernes que la corrupción "es un mal casi endémico" del Partido Popular de Madrid "que no se corrige con una dimisión más".

En declaraciones a los medios en el Parlamento regional, Franco ha señalado que la dimisión de la diputada popular Josefa Aguado, investigada en el marco de la trama Gürtel, es la "crónica de una muerte anunciada".

Josefa Aguado es la segunda diputada del PP que renuncia a su escaño en esta legislatura por la aplicación del código ético del Grupo Parlamentario en el supuesto de imputación por delitos de corrupción, tras el caso de Daniel Ortiz que dimitió en julio de 2016 tras ser llamado a declarar como imputado por su presunta implicación en la trama Púnica. En total, la lista del PP se ha movido 21 puestos, hasta Anka Moldovan, número 69.

"A este paso el PP va a agotar la lista de diputados que presentó a la Asamblea de Madrid porque cada semana o cada mes nos encontramos con un nuevo caso de corrupción, una nueva dimisión que no resuelve absolutamente nada, el mover el banquillo no resuelve el problema de la corrupción", ha valorado Franco.

A su juicio, "la corrupción en el PP de Madrid es estructural y no se resuelve hasta que no se vaya a la base de esa corrupción", por lo que las dimisiones "es lo menos que se puede esperar, lo menos que se puede exigir al PP", pero "la corrupción está introducida en todos los órganos del PP desde hace muchísimo tiempo y es un mal casi endémico que no se corrige con una dimisión más".

"El PP ahora mismo no puede garantizar ni limpieza ni regeneración, con lo cual estaremos expectantes hasta que surja un nuevo caso", ha agregado el diputado socialista, al tiempo que ha hecho hincapié en que "mientras no se aborden desde la base las causas que generan la corrupción no estará el problema resuelto".

En este sentido, ha indicado que las causas de la corrupción están en los métodos de contratación, que "hay que regularlos mejor", en el sentido de que "hay que exigir más transparencia y hay que exigir que los órganos de contratación sean profesionales, se profesionalicen y no dependan de los políticos o de los cargos de turno".

Franco ha insistido en que la corrupción en el PP "ahora mismo es algo estructural y las estructuras o se cambian enteras o no se corrigen sus defectos", para agregar que "este gobierno merece una y cien mociones de censura pero se merece una moción de censura que triunfe, una moción de censura que cambie el gobierno".

"Si una moción de censura se realiza y luego en la votación por el voto de Ciudadanos siempre con el PP fracasa, a la vez estamos engordando este monstruo", ha apostillado.