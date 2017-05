PSOE pide al gobierno local que trabaje en una municipalización con garantías y deje "excusas de mal gestor"

Etiquetas

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha exigido al equipo de gobierno --de Por Cádiz sí se Puede y Ganar Cádiz en Común-- que "deje de intentar ponernos contra la espada y la pared con la municipalización de los servicios de playa porque saben muy bien que si sigue estando en el aire es por su irresponsabilidad y su falta de capacidad a la hora de gestionarla".

"Los socialistas no vamos a ser cómplices de las chapuzas del equipo de gobierno. Fuimos los precursores de la propuesta de municipalización de estos servicios llevándola a Pleno, pero no estamos dispuestos a que se haga de cualquier manera, porque están en juego las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos y la seguridad y estabilidad en los puestos de trabajo", asegura Fran González en una nota publicada por el grupo socialista.

El portavoz del PSOE se ha pronunciado de esta manera después de que el consejo de administración de Cádiz 2000 aprobase en la tarde de este viernes la elevación de la modificación de su objeto social a la Junta General de la sociedad, con el objetivo de albergar los tres servicios de playas que se pretenden municipalizar, mientras que el consejo de administración de Aguas de Cádiz, en una reunión celebrada también en la tarde de este viernes, pospuso el traspaso de competencias a Cádiz 2000, según detalló este sábado en una nota el Ayuntamiento gaditano.

Desde el Consistorio explicaron que, en el consejo de administración de Cádiz 2000, la votación salió adelante con el voto de calidad del presidente de Cádiz 2000, el concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, al producirse un empate entre los tres consejeros del equipo de gobierno y los tres del Partido Popular, mientras que en el consejo de administración de Aguas de Cádiz, los representantes del PP y del PSOE pidieron la retirada del punto del orden del día, resolviéndose la votación a favor de la eliminación de dicho punto con seis votos frente a tres, por lo que se pospuso el traspaso de competencias a la otra sociedad municipal.

Fran González ha destacado que "desde el principio, hemos defendido la municipalización con garantías, pero no dejamos de encontrarnos un parche del equipo de gobierno detrás de otro. Ya está bien de palabras vacías y de tender manos. Lo que tienen que hacer es trabajar y gestionar las cosas bien. Ahí siempre encuentran nuestro apoyo, pero no cuando esperan sacar las cosas adelante de cualquier manera, utilizando la estrategia de que, si no lo consiguen, es por culpa de nuestro grupo".

Además, ha reseñado que van "a seguir ejerciendo la oposición desde la responsabilidad, y que les parece "lamentable que ellos no gobiernen de la misma manera".

"La gestión de la municipalización ha sido un caos desde el principio. Es inaceptable que quieran cambiar los objetos sociales de Aguas de Cádiz y Cádiz 2000 cuando las alegaciones respecto al proceso aún no se han resuelto", explica Fran González.

"Nos encontramos que no existe ninguna garantía ni seguridad. De hecho, el concejal responsable dice que es innecesario que exista un informe jurídico, por parte del secretario municipal, en el que se deje constancia de que no se está incurriendo en fraude de ley y en el que se avalen las modificaciones de los estatutos mencionadas anteriormente. Quizás, desde su temeridad, no lo vea importante, pero los socialistas no vamos a apoyar un proceso de tanto calado para la ciudad sin que cuente con todas las garantías", asegura Fran González.

Por otro lado, González ha definido como "desalentadora la falta de capacidad de este equipo de gobierno". "Les pedimos que, de una vez, sean serios y rigurosos para que el resultado sea la mejora de las prestaciones para los gaditanos y la seguridad y calidad en el empleo de los trabajadores afectados".

"Nosotros queremos que la municipalización sea una realidad lo antes posible, hemos mostrado nuestro apoyo y hemos ofrecido nuestra colaboración desde el principio. Ahora hace falta que dejen de culpar a los demás de su incapacidad y que trabajen", ha concluido el portavoz socialista.