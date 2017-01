El PSOE suspende de militancia a la concejala que decidió permanecer como no adscrita en el gobierno de Ferrol

Etiquetas

El PSOE ha decidido suspender temporalmente de militancia a Rosa Méndez, una de las concejalas de Ferrol que, tras las ruptura del pacto con la marea local, decidió pasarse al grupo de los no adscritos y permanecer en el gobierno.

Según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, Ferraz envió este martes la notificación de esta resolución, provisional mientras no se resuelva el expediente abierto y que puede desembocar en la expulsión definitiva de Méndez del partido.

La otra edila no adscrita que permanece en el gobierno de Ferrol, María Fernández Lemos, no se ve afectada por esta decisión, toda vez que no es militante, sino que se presentó a las elecciones municipales como independiente dentro de las listas del PSOE.

En cuanto al caso de Rosa Méndez, quien concurrió en el número cinco de la candidatura que encabezaba Beatriz Sestayo, ella misma llegó a solicitar la mediación de los órganos superiores del PSOE en relación a la decisión de la ejecutiva local de dejar el gobierno.