Page afirma que de no salir adelante los presupuestos de C-LM "una de las opciones" será el adelanto electoral

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que de no salir adelante los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, "una de las opciones" que baraja es el adelanto electoral.

"Es una de las opciones que tengo que meditar, no solo en solitario, sino también con todos lo que tengo ocasión de hablar, como son los sindicatos y los empresarios", ha indicado el jefe del Ejecutivo Autonómico, a preguntas de los medios tras la firma del Acuerdo Estratégico de Salud y Seguridad Laboral 2017-2021.

Pese a ello, ha dicho que a tenor de lo que escucha en "todos" los partidos políticos "no parece que sea un problema convocar elecciones". "De manera que cuando todo el mundo dice que no solo está preparado, sino casi encantado, me quita pesar y desasosiego", ha añadido.

No obstante, ha señalado que hará "un esfuerzo ímprobo" para que las cuentas de la región de 2017 salgan adelante. "Creo que es posible", ha agregado, para afirmar que estos presupuestos "son los exhaustivos y los mejores" y que "es de cajón que con más o menos matices prosperen".

"Soy presidente para recuperar una situación económica y social en la Comunidad Autónoma en la que no descarto ningún tipo de apoyo, de ningún partido político, y apelo a responsabilidad de todos", ha manifestado García-Page.

Sobre si tiene algún plazo definido para convocar los comicios, el presidente regional ha dicho que no y ha insistido en que el Ejecutivo regional va a intentar que las cuentas salgan adelante. "El único plazo es el marca la Ley, en el momento en que se tome la decisión, 54 días".