Page, sobre las primarias del PSOE, insiste en que "el único objetivo común es evitar que Cospedal vuelva al Gobierno"

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección ha señalado, sobre el proceso de primarias del partido, que "el único objetivo es evitar que gente como Cospedal vuelva al Gobierno".

García-Page, preguntado sobre el proceso de elección interna del secretario regional del Partido Socialista de Castilla-La Mancha del que él es precandidato, no ha querido hacer declaraciones exhaustivas porque "no quiero plantearme ninguna cuestión que no tenga que ver con el cargo de presidente".

Lo ha hecho en el contexto de la inauguración de la primera fase de la remodelación del tramo de la carretera Alcázar-Manzanares hasta Cinco Casas, localidades todas ellas ciudadrealeñas.

"Los procesos de los partidos políticos, además de procesos internos, tienen que servir al bien social, tienen que ser importantes para la ciudadanía", ha dicho.

En este sentido, García-Page ha reiterado que le costó "muchísimo desalojar a Cospedal en cuatro años del Gobierno y el único objetivo que tenemos que compartir es evitar que esta región vuelva a tener a Cospedal y a gente como ella en su frente", ha concluido sobre este aspecto.