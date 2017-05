Page pide al futuro secretario general del PSOE un planteamiento "lo más incluyente posible" porque "no sobra nadie"

Etiquetas

El secretario regional del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, ha pedido este domingo al futuro secretario general del partido que haga un planteamiento "lo más incluyente posible" porque, bajo su punto de vista, "no sobra nadie" en la formación política.

En declaraciones a los medios tras depositar su voto de cara a las Primarias del partido, García-Page ha destacado de este proceso que el resultado debe ser "clarificador" y que una de las "grandes tareas" de la nueva Dirección sea incorporar a la gente que va cada cuatro años a votar al PSOE pero no decide militar en el partido y, "sin embargo, los necesitamos".

"Me gustaría que los militantes pensaran en el PSOE, cómo ganar las elecciones, pero que piensen que solo ganamos las elecciones en el país los que tenemos vocación sensata y moderada cuando nos alineamos con la mayoría de la población y no cuando nos arrinconamos", ha indicado, para agregar que "en lugar de darnos golpes de pecho hay que dar saltos de alegría después de las noches electorales y llevamos unas cuantas en las que hacemos lo contrario, irnos a casa arrugados".

En este sentido, ha considerado que "sin unidad no hay votos y que sin votos no hay unidad. "Cuando faltan votos, lo razonable es que haya autocritica y debate y que de ese debate surja una nueva unidad", ha señalado, para añadir que "los españoles castigan a los partidos que no tiene unidad, pero si no hay votos la unidad que queda es la de los cementerios y esa no la quiero".

ALTERNATIVA A MARIANO RAJOY

El líder de los socialistas castellano-manchegos ha dicho no tener "ninguna duda" de que si el PSOE sale este domingo "alineado" con la "inmensa mayoría" de la sociedad española, "que está preocupada y busca una recuperación evidente del partido", a la vuelta de "muy pocos meses" el partido estará siendo la alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy.

"Es la única manera de vencer en democracia, ganar en votos. Porque en insultos se gana con mucha facilidad y si alguien tiene la capacidad de gritar o medios de comunicación donde soltarlos se gana con mucha facilidad. Pero me parece que la única manera democrática de ganar al PP es con votos y por eso el PSOE es la única esperanza sensata y alternativa al PP en este momento", ha argumentado.

Preguntado por su futuro si gana uno u otro candidato, García-Page, que ha dicho que no quiere que se usen sus palabras para que "nadie" piense que está volcando su opinión a un sector u otro, ha apuntado que tiene claro que lo que pase "en la planta alta del PSOE" este domingo afectará "a todas las demás plantas y traerá consecuencias a lo largo de los próximos meses y años".

"Creo que van a ir bien las cosas y yo siempre estaré en el PSOE donde los militantes decidan para ayudar, porque tengo muy claro que por muy mal que hagamos las cosas en el PSOE aquí hay más soluciones a los problemas de los españoles que en otras alternativas políticas", ha manifestado.

HACER LO CONTRARIO

Lo que sí ha indicado el secretario regional del PSOE es que para tomar su propia decisión personal, "que por lo demás es conocida", siempre se ha preguntado a quién le gustaría tener enfrente a partir de este lunes a Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias.

"Tengo tan claro que a Rajoy y a Iglesias, electoralmente, les gustaría tener a una persona y por tanto el PSOE tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que le interesa electoralmente a Rajoy y Pablo Iglesias", ha señalado.

Por lo demás, García-Page ha afirmado que este domingo se siente "muy orgulloso" de militar en el PSOE a "pesar de todos lo pesares" y que si tuviera que volver a militar lo haría "con más conciencia" de lo que lo hizo cuando tenía 16 años. "Con esa perspectiva quiero decir que el día de hoy es memorable para la historia del PSOE".

"Damos un ejemplo nuevo de democracia interna y además a la vista, y me siento muy orgulloso", ha indicado, para destacar que es llamativo que "con solo 85 diputados" haya "mucha más gente" preocupada y ocupada de lo que va a hacer hoy el PSOE que cuando tenía 180 y 200, "lo que viene a reconocer el patrimonio histórico acumulado" por el partido.

Finalmente, García-Page ha indicado que no tiene previsto ir a Ferraz esta noche. "Lo vamos a celebrar o lamentar aquí. Voy a estar en el despacho y en la sede. Ferraz está muy cerca y me permitiría ir rápidamente si fuera necesario, pero temo que no voy a seré necesario", ha concluido.