El Parlamento de Zambia aprueba declarar el estado de estado de emergencia durante tres meses

El Parlamento de Zambia ha aprobado este martes declarar el estado de emergencia durante un periodo de tres meses, en respuesta a la petición formulada la semana pasada por el presidente del país, Edgar Lungu.

Según ha informado el diario local 'Lusaka Times', la votación se ha saldado con la votación a favor de los 85 parlamentarios gubernamentales, en medio del boicot por parte de la oposición. El Parlamento está integrado por 118 escaños.

"Los resultados de la votación son los siguientes: 85 'sí', ningún 'no', y ninguna abstención. Gana el 'sí'. La cuestión es resuelta de forma afirmativa", ha dicho la vicepresidenta del Parlamento, Catherine Namugala.

El texto aprobado por los diputados permite a las fuerzas de seguridad adoptar "medidas reforzadas" para hacer frente "al creciente número de casos de incendios y vandalismo de líneas vitales de suministro eléctrico". Estos incidentes, según la Presidencia, tienen motivaciones políticas.

Un asesor de Lungu, Amos Chanda, ha explicado en la nota que las medidas "son necesarias para restaurar el orden público", después de que el Gobierno acusase directamente a seguidores de la oposición de lanzar una ola de disturbios. Chanda ha prometido que la libertad de movimiento no se verá afectada y que la empresas podrán seguir operando con normalidad.

Lungu defendió la semana pasada su decisión de pedir al Parlamento que declare el estado de emergencia, recalcando que "existe una situación que amenaza la paz" en el país.

El presidente anunció el 4 de julio que pediría la instauración del estado de emergencia, un día después de que un incendio arrasara parte del principal mercado del país, situado en la capital, Lusaka.

En un mensaje a la nación, el mandatario hizo referencia a otros incendios registrados en el país en las últimas semanas, apuntando a que serían provocados y resaltando que "la intención de los responsables es hacer que el país sea ingobernable".

El mandatario afirmó además que no va a mantener contactos con la oposición, argumentando que "no hay nada que discutir", al tiempo que pidió a la población "que no entre en pánico" por su decisión.

En este sentido, acusó a algunos líderes opositores de usar "actos de terrorismo" para forzar a suu Gobierno a negociar los resultados de las elecciones celebradas en agosto de 2016.

La política en Zambia ha vivido una escalada de tensiones desde las elecciones, cuando el Frente Patriótico de Lungu derrotó por un estrecho margen al opositor Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND), en las elecciones presidenciales y legislativas. La oposición denunció fraude electoral.

El líder del UPND, Hakainde Hichilema, fue detenido en abril y acusado de traición por presuntamente obstruir la comitiva del presidente del país, Edgar Lungu, en un incidente en el que se vio implicada su comitiva y la del presidente al paso por Mongu, a unos 500 kilómetros al oeste de la capital.