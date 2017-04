Partidarios de Pedro Sánchez alertan en Vigo contra el "clientelismo" en el PSOE y reivindican el "no" a Rajoy

Etiquetas

Rocío Frutos asegura que "muchos" apoyan a Sánchez en la ciudad, aunque Caballero "lo quiera negar"

Partidarios de Pedro Sánchez han alertado este miércoles en Vigo contra el "clientelismo" en el PSOE y han reivindicado el "no" a Rajoy, que "hoy cobra más fuerza que nunca" tras conocerse las últimas novedades en investigaciones de corrupción que afectan al PP.

Así lo han planteado la diputada socialista Rocío Frutos y el ex europarlamentario Andrés Perelló, que han participado en la presentación de la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez en Vigo, precisamente en una ciudad gobernada con mayoría absoluta por Abel Caballero, principal valedor de Susana Díaz en Galicia.

En el acto, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de Carme Chacón, han participado unas 150 personas, que desbordaron el aforo de la sala de conferencias de la sede de Afundación, mientras que varias decenas más han tenido que quedarse fuera del edificio por falta de espacio.

Antes del evento, y en declaraciones a los medios, la diputada gallega Rocío Frutos (una de las que ignoró el mandato del comité federal y votó en contra de la investidura de Rajoy) ha subrayado que "hoy más que nunca", tras conocerse que Rajoy deberá declarar como testigo o la detención de Ignacio González por la gestión del Canal de Isabel II, "cobra fuerza el pensamiento de Pedro Sánchez", aunque ha pasado algún tiempo de "aquella horrorosa abstención, de aquella vergüenza".

Por otra parte, con respecto a quienes pronostican la victoria contundente de Susana Díaz en las primarias del PSOE, entre ellos el alcalde de Vigo, ha advertido de que "hay que dejar los triunfalismos" porque cada militante, también el regidor olívico, "tiene un voto" en este proceso. "Venimos a Vigo a explicar por qué apoyamos a Pedro, y aquí hay mucha gente que lo apoya, por mucho que el alcalde lo quiera negar o diga que no nos conoce", ha añadido.

CLIENTELISMO

Con respecto a esos pronósticos, también se ha pronunciado Andrés Perelló, quien ha advertido de que hay "precedentes históricos" de que las quinielas no siempre se cumplen, y ha puesto el ejemplo de las primarias en las que se enfrentaron Josep Borrell y Joaquín Almunia.

Además, ha advertido de que "creerse que, por ser alcalde o presidir una diputación, ya se tiene un reino de taifas, es tanto como predisponer la mente y la voluntad de las personas". A su juicio, eso es "creer que el partido es clientelar" porque si alguien se atreve a "decir que como gobiernan se hará lo que ellos dicen, es que están definiendo la clientela, y no hay nada más ajeno al ideal de libertad socialista".

"Y se quejan de los PGE y dicen que Rajoy nos engañó. En defensa de Rajoy he de decir que a mí no. Uno engaña a otro cuando tiene un acuerdo con él, yo no tenía ningún acuerdo con él, a los que votamos 'no' a Rajoy no nos ha engañado", ha sentenciado.

En el acto celebrado en Vigo, en el que todos los intervinientes han criticado la "cacería" a Pedro Sánchez, han estado presentes, entre otros, los ex concejales Xulio Calviño o Laura López Atrio, además de Dolores Villarino quien, además de concejal, fue también presidenta del Parlamento gallego.