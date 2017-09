Eva Patricia Bueno contabiliza 198 avales en la agrupación de Celis, 237 en la de Toscano y 41 en Triana

Etiquetas

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Eva Patricia Bueno, secretaria de la agrupación socialista de Miraflores y quien el viernes retiraba su precandidatura a la Secretaría General del PSOE sevillano al no lograr el número de avales necesario para continuar, contabilizó 92 avales en su agrupación; 198 en la agrupación del secretario de Política Institucional del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y 237 en la de Dos Hermanas. Sus avales, no entregados y por ende no verificados, fueron no obstante escasos en múltiples agrupaciones del Aljarafe o la Sierra Norte.

Según la recopilación de avales de la precandidatura de Eva Patricia Bueno, que rivalizaba con la actual secretaria general del PSOE de Sevilla y aspirante a revalidar el cargo, Verónica Pérez, la secretaria de la agrupación de Miraflores habría logrado 1.943 avales, frente a los 2.079 que su sector calculaba necesarios para alcanzar el respaldo de al menos el 20 por ciento de la militancia socialista de la provincia.

Fuentes socialistas precisan, eso sí, que al renunciar Eva Patricia Bueno a su candidatura y no ser entregados sus avales, los mismos no han sido verificados por la Comisión de Ética del PSOE de Sevilla.

EL REQUISITO DEL 20 POR CIENTO

De cara al congreso provincial que celebrará el PSOE el 21 de octubre para renovar su organigrama, la concurrencia a unas hipotéticas elecciones primarias estaba subordinada a la concurrencia de al menos dos candidaturas, respaldadas por avales que representasen al menos al 20 por ciento de la militancia sevillana.

Al respecto, recordemos que Verónica Pérez figura en el sector del PSOE alineado con la secretaria general del PSOE andaluz y presidenta autonómica, Susana Díaz, mientras Eva Patricia Bueno se encuadra en la facción afín al secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, quien la pasada primavera recuperaba el liderazgo del partido tras vencer en unas elecciones primarias a las que también concurría Susana Díaz.

El requisito de reunir avales proporcionales al 20 por ciento de la militancia de la provincia fue aprobado en el seno del comité provincial socialista por 176 votos a favor, una abstención, y un voto en contra. En dicha sesión, por cierto, el sector de Eva Patricia Bueno defendía la opción de reducir al tres por ciento el número de avales necesario para concurrir a unas elecciones primarias.

CIFRA A CIFRA

En cualquier caso, la recopilación de avales recogidos por la precandidatura de Eva Patricia Bueno, a la que ha tenido acceso Europa Press, refleja que Bueno habría contabilizado 92 avales en su propia agrupación; 198 en la agrupación Nervión-San Pablo, encabezada por el dirigente sanchista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; y 41 en la de Triana-Los Remedios, en la que figura la presidenta andaluza, Susana Díaz.

En el ámbito de la provincia, la precandidatura de Eva Patricia Bueno contabilizaba 237 avales en la agrupación de Dos Hermanas, dirigida por el veterano alcalde y declarado sanchista Francisco Toscano, así como 130 en la agrupación de Alcalá de Guadaíra. En la agrupación alcalareña, y después de que Verónica Pérez haya presentado un total de 6.362 avales derivados del conjunto de la provincia, el sector de Eva Patricia Bueno detecta una supuesta incidencia respecto al número de avales contabilizado por cada una de las candidaturas.

Por lo demás, la precandidatura de Eva Patricia Bueno contabilizaba siete avales en la agrupación de San Juan de Aznalafarche, de la que procede Verónica Pérez; 62 en la de Mairena del Aljarafe, pero sólo nueve en Castilleja de la Cuesta, únicamente dos en Bormujos, diez en Tomares, uno en Guadalcanal, uno en Almadén de la Plata, dos en Cazalla de la Sierra y Dos en Constantina, entre otros municipios donde los avales obtenidos habrían sido escasos.