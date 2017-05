Patxi Lopez quita importancia al viraje de Armengol porque cientos de avalistas de Sánchez y Díaz le van a votar a él

Etiquetas

Llama a los militantes a votar "en conciencia", pensando en lo mejor para el PSOE, y no en "acomodos particulares"

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha quitado este martes importancia al hecho de que la presidenta de Baleares, Francina Armengol, le haya quitado su apoyo para dárselo a Pedro Sánchez porque, según ha desvelado, tras el debate de este lunes con sus rivales en las primarias, "cientos" de militantes que avalaron a los otros dos aspirantes se han dirigido a su equipo para adelantarle que van le votar a él.

"Visto lo que vimos ayer, hoy es más necesario que nunca hacer esa apelación al único voto útil para todos los socialistas, no para unir a medio partido para ir contra el otro medio", ha avisado López en los pasillos del Congreso.

A su juicio, el único voto útil es el que "define claramente el proyecto de izquierda" que él plantea para el PSOE y por eso se ha dirigido directamente a quienes sostienen que su proyecto es "lo mejor" para el partido para, a continuación, añadir un "pero". "No hay peros que valgan", ha enfatizado, animándoles a votar en conciencia y libertad, pensando en lo mejor para el partido porque sólo así se "salvará el PSOE".

NO BUSCAR CULPABLES, SINO SOLUCIONES

Tras volver a dejar claro que él no es un "casco azul", ha insistido en que hay que "huir del enfrentamiento suicida entre socialistas" que en vez de buscar soluciones busca "culpables" para "ver cómo se cobran esa factura el día 22".

Para López, lo fundamental no es con quién es pacta o quien gana o no elecciones, sino con qué proyecto se puede recuperar la mayoría y la alternativa a la derecha de que debe ser su partido. "Hay que huir de la indefinición permanente, como si no supiéramos cuál es nuestro sitio", ha remachado.

NO A LA POLÍTICA ESPECTÁCULO DE PODEMOS

Preguntado por la moción de censura contra Mariano Rajoy que va a impulsar Unidos Podemos y la posibilidad de que ofrezcan liderarla al candidato que gane las primarias socialistas, López se ha felicitado de que hay una opinión unánime en su partido.

Desde su punto de vista como al líder de Podemos, Pablo Iglesias, "le ha salido mal" su intento de "interferir" en las primarias socialistas, ahora quieren dar una "vuelta de tuerca más". "Pero los socialistas no jugamos a política espectáculo, la política es algo mucho más serio, y nosotros no jugamos a ese juego", ha sentenciado.