Patxi López advierte que la derecha no teme ni a Sánchez ni a Díaz sino a un PSOE unido

El exlehendakari y candidato en las primarias socialistas, Patxi López, ha instado este viernes a sus seguidores a no rendirse y a "conquistar la concordia" en las dos jornadas que restan antes de las primarias del domingo, y ha advertido de que la derecha "no teme a ninguno de los dos (Pedro Sánchez ni Susana Díaz", sino a un PSOE unido y "siendo alternativa" a sus planteamientos.

El diputado vasco ha cargado contra sus dos rivales en las primarias afirmando que la presidenta andaluza practica un "voluntarismo vacío" con su única idea de ser 100 por 100 ganadora, sin esclarecer sus propuestas, mientras que el exsecretario general realiza un ejercicio de "contentar no se sabe a quien" con un discurso izquierdista que "cambia cada diez minutos".

De esta forma ha advertido que ante estas "declaraciones al vacío", solo ganará a la derecha. Y ante la situación de conflicto que vive el partido, López ha pedido el voto consciente sin "promesas de puestos" ni de "cortar cabezas".

"Los socialistas nunca nos rendimos y ahora no nos vamos a resignar a la derrota de la paz interna", ha declarado, apuntado a que los afiliados tienen dos días para "conquistar la concordia". Por ello ha pedido un voto para devolver la unidad a los socialistas, frente a las intenciones revanchistas que, a su juicio, tienen las candidaturas de Sánchez y Díaz.

"No vamos a ofrecer puestos pero tampoco cabezas cortadas, no vamos a apartar a los que no nos sigan", ha afirmado López, quien ha reiterado que su candidatura es la de "los activistas de la concordia". "No es fácil levantar la bandera blanca cuando hay fuego cruzado", ha asegurado, poniendo en valor su candidatura. "Algunos nos llaman despectivamente los cascos azules, ¿sabéis? Sí poniéndonos un casco azul vamos a parar la guerra interna, nos vamos a poner dos", ha señalado el diputado vasco en referencia a los chascarrillos que circulan en torno a su candidatura.

En este sentido, ha señalado que tras el debate con los otros candidatos ha recibido muchos apoyos y ha reclamado el voto porque, a su juicio, su victoria equivale a "la victoria del PSOE".