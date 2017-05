Patxi López denuncia una "caza de militantes" con la recogida de avales: se ha intentado armar ejércitos para una guerra

Etiquetas

El exlehendakari y candidato en las primarias socialistas, Patxi López, ha lamentado este jueves que la recogida de avales haya desembocado en "una guerra" y ha denunciado que otras candidaturas han ido a "la caza del militante" intentando "armar ejércitos".

"Parece que hay quien lo ha utilizado más para ir a la caza del militante y provocar una guerra de avales", ha asegurado López sobre el proceso de recogida de firmas. Además, ha señalado que estos movimientos han aumentado la tension y la division en el seno del PSOE, algo de lo que se ha desmarcado.

"Dije desde el primer momento que no iba a jugar a ese juego perverso y presentariamos los avales suficientes papra ser candidato, me he limitado a eso porque el enfretamiento no beneficia a nadie", ha afirmado en un acto con mujeres en Madrid.

El equipo del exlehendakari entregó este jueves en la sede del PSOE un total de 12.000 avales para apoyar su candidatura a la Secretaría General del partido, un número con el que ha querido cumplir con "el requisito establecido".

