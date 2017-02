Patxi López admite que puede haber polarización entre Díaz y Sánchez pero confía en el centro que quiere "coser"

Etiquetas

El precandidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha admitido este viernes que, si se presenta la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a las primarias, "puede haber polarización" entre ella y el ex secretario general Pedro Sánchez, pero ha confiado en que "hay una inmensa mayoría en un espacio más central, que quiere no seguir chocando trenes, quiere unir y coser de verdad".

Así lo ha defendido el exlehendakari en una entrevista en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, en la que, además, ha subrayado que, además, "los militantes son los que van a votar". "Por mucha polarización que se dé, yo creo que va a haber el espacio más que suficiente para que la mayoría decida", ha afirmado.

López ha abogado por que tras las primarias se abra un "tiempo para integrar", ya que a su juicio, el PSOE no puede permitirse "ir a un congreso de vencedores y vencidos". "No podemos entender que el que gana las primarias lo gana todo, porque seguramente así perdemos todos", ha subrayado López, quien ha insistido en que "tiene que ser un proceso en el que todos ganemos porque gana el PSOE".

El expresidente del Congreso ha avanzado que en caso de que no sea elegido secretario general del PSOE, lo que hará será "llamar al secretario general" para ponerse a su disposición, mientras que en caso de que sea elegido, llamaría al resto de candidatos "para buscar la suma y la integración".

LE "DA PENA" QUE SÁNCHEZ DIGA QUE SE VA SI PIERDE

En ese sentido, ha señalado que le "da pena" que Pedro Sánchez haya anunciado que se retirará de la vida política si no es elegido secretario general del PSOE, ya que en opinión de López, "en este partido no sobra nadie", sino que necesita "mucha más gente"

"¿Por qué si pierdo me voy?", ha planteado Patxi López, quien ha añadido que "en un sistema democrático, si pierdo me pongo al servicio del que gana", y ha avanzado que él si gana, "contaría con ideas, con propuestas, con compañeros y compañeras para hacer más fuerte al PSOE".

Respecto a la posibilidad de que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se presente a estas primarias, Patxi López que "será ella la que adopte esa decisión de manera particular y personal, para dar ese paso adelante cuando quiera".

En su intervención, Patxi López ha considerado "imprescindible" unir al PSOE tras los acontecimientos de los últimos meses: "Si nos seguimos gritando entre nosotros, no nos va a escuchar nadie, y no nos vamos a enfrentar a los problemas que tiene la gente", ha considerado.

Así, ha advertido que "la unidad no nace de la uniformidad", por lo que "no trata de hacer un partido de pensamiento único" sino de "sumar" las ideas y propuestas de cada uno "en un proyecto" y "no confrontar permanentemente".

"Yo creo que todos tenemos responsabilidad en lo que ha pasado en el PSOE, y creo que no estamos en un momento de buscar culpables", sino que en la actualidad, es necesario hacer propuestas "para solucionar" esta situación que, según López, "para la militancia ha sido un drama desgarrador", ya que han visto "espectáculos lamentables en el PSOE, de enfrentamiento, de confrontación, como si no fuéramos compañeros".

Patxi López se encuentra este jueves y viernes en Extremadura, para dar a conocer su proyecto a la secretaria general del PSOE, y en el que este pasado jueves mantuvo una reunión este pasado jueves con militantes en Mérida, y ya este viernes estará en Navalmoral de la Mata (Cáceres).