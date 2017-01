Pedro Sánchez anuncia que se presentará a las primarias para liderar el PSOE con una candidatura "de la militancia"

Etiquetas

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez ha anunciado este sábado en Dos Hermanas (Sevilla) su decisión de presentarse a las primarias para liderar el partido con una candidatura "de la militancia". "Tengo más experiencia y ganas que nunca", ha aseverado Sánchez, que de este modo competirá con exlehendakari y expresidente del Congreso Patxi López.

"Hoy, en Dos Hermanas, en el corazón del socialismo andaluz y español, os anuncio a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General", ha proclamado Sánchez en su primer acto público con militantes desde que el Comité Federal pusiera fecha al 39 Congreso del partido, con la asistencia de más de 1.000 personas en el Parque Científico y Tecnológico de la localidad nazarena.

Al acto han asistido el alcalde de dicha ciudad, el socialista Francisco Toscano, además de otros políticos como los diputados nacionales del PSOE Odón Elorza, Zaida Cantera y Adriana Lastra, el secretario general del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos, o el que fuera candidato a la Secretaría General del PSOE José Antonio Pérez Tapias.

Sánchez ha remarcado que "la militancia también va a presentar una candidatura", añadiendo que tras la "decepción" sufrida, y su dimisión, eligió el "silencio" para "observar y reflexionar sobre lo mejor para el PSOE". "Sé que muchos de vosotros me pedís que sea vuestro candidato, y os lo agradezco de corazón", ha manifestado durante un acto que se ha tenido que celebrar en un auditorio exterior y no en el salón de actos del Parque Tecnológico tras superarse el aforo de éste.

"SERÁ UN HONOR LIDERAR VUESTRO PROYECTO"

"Creo que he demostrado no ser un político que se esconda, y mucho menos en los momentos difíciles", mientras que "tampoco soy un político que se ande con rodeos y eufemismos", ha afirmado, añadiendo que "es el momento de comprometerse, de dar lo mejor de sí mismos". "No soy el mismo de hace tres años, tengo más experiencia y ganas que nunca, será un honor liderar vuestro proyecto", ha asegurado.

Y es que "será un orgullo liderar vuestra causa, que es mi causa", ha manifestado Pedro Sánchez a los militantes reunidos, al tiempo que ha recordado que "hay compañeros que legítimamente han dado un paso para liderar el PSOE", y que está convencidos de que "quienes apoyan a la Gestora presentarán su candidatura", algo que, según ha indicado "respeta", aunque pide también respeto para la candidatura que él encabeza.

Pedro Sánchez ha definido a la militancia como "el corazón y la fuerza del socialismo" y ha propuesto "una masiva movilización de militantes" con el objetivo de que "ningún militante se queda en casa" y, así, "recuperar al PSOE".

"PLEBISCITO"

"A aquellos que proclaman que en el PSOE está todo decidido, que el liderazgo se tiene que resolver a la vieja usanza, por arriba y sin votación, con una candidatura única, le decimos hoy en Dos Hermanas que va a ser que no, los militantes van a ser escuchados con su voto en las primarias del PSOE", ha apostillado.

Al hilo de ello, Pedro Sánchez ha calificado a las primarias del partido como un "plebiscito" donde hay dos opciones, como es votar a "la opción que representamos nosotros, la de defender un PSOE de izquierdas y autónomo, libre de toda injerencia, coherente y creíble, donde la militancia opina y decida sobre las grandes cuestiones", o votar a quien "se abstuvo ante el PP" y dejó al PSOE "en tierra de nadie".

"Ante ese plebiscito, los afiliados hemos decidido coger las riendas de nuestro propio destino y votar masivamente a favor de la renovación y el cambio del partido, a favor de un partido coherente y creíble, abierto y participativo, a favor de un PSOE autónomo y de izquierdas", ha afirmado Sánchez, que ha añadido que el propósito de lo que hoy emprenden es "unir su nuestro voto al PSOE para luego unir a la izquierda y derrotar a la derecha".

"HAY PODERES QUE DESEAN UN PSOE SUBALTERNO A LA DERECHA"

Según ha indicado, "van a emprender una aventura colectiva de amplia base, sin etiquetas y con una convicción". "Somos socialistas y queremos derrotar a la derecha para transformar nuestro país y garantizar un futuro próspero con un PSOE de izquierdas, autónomo y creíble, donde si decimos no a Rajoy, votamos no a Rajoy", ha añadido.

Pese a ello, ha resaltado que "no va a ser fácil la aventura que emprendemos" porque "va a recibir duras críticas, van a tratar de que nuestra voz no sea escuchada", pues "hay poderes que desean un PSOE subalterno a la derecha, que harán todo lo posible por que el proyecto que nosotros representamos no llegue a buen puerto".

Pedro Sánchez ha criticado que "algunos compañeros, equivocadamente, facilitaron la abstención" en la investidura de Mariano Rajoy, "dañando nuestra credibilidad, poniendo en cuestión las consultas a la militancia e incluso poniendo en riesgo el voto de los compañeros socialistas catalanes en los procesos congresuales del PSOE".

"ABRAZO A LOS COMPAÑEROS DEL PSC"

En este sentido, ha abogado por que "no se debiliten los lazos de hermandad" con el PSC porque "no puede ni debe negarle el derecho a votar" ni obligar a que tengan que "rogarlo". "Desde Sevilla le mandamos un abrazo a los compañeros del PSC, a partir de junio recuperarán su derecho a participar en las decisiones y en la vida orgánica del partido, con voz y voto, sin necesidad de rogar nada", ha afirmado.

"Llegó la hora de que con nuestro voto digamos alto y claro que la militancia es la única autoridad", ha concluido Sánchez, que ha sido presentado por la portavoz nacional de la plataforma socialista Pro congreso extraordinario y primarias, Nieves Hernández, y por el alcalde de Dos Hermanas, quien le ha pedido que "tire del carro" porque "le vamos a seguir".

Al acto han asistido más de 1.000 personas, destacando una quincena de autobuses procedentes de diferentes puntos de España que se han trasladado hasta la localidad sevillana de Dos Hermanas para ofrecer su apoyo a Pedro Sánchez.