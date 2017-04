Pedro Sánchez afronta con un "moderado optimismo" la "encrucijada vital" a la que se enfrenta el PSOE

Etiquetas

Revela que el alcalde de Monforte (Lugo) se incluye entre los que le animaron a presentarse

El candidato a las primarias del PSOE Pedro Sánchez ha destacado este jueves en una visita a Monforte de Lemos (Lugo) que afronta con un "moderado optimismo" la "encrucijada vital" a la que se enfrenta la formación socialista.

"El próximo 21 de mayo estamos los 180.000 afiliados y afiliadas llamados a votar", ha manifestado, al tiempo que ha asumido que lo hace "con un moderado optimismo".

"Creo que hay una corriente de fondo, una voluntad de cambio regeneradora en nuestra organización muy importante, que estamos viendo en todas las partes de España y singularmente en Galicia y eso es lo que voy a hacer, agradecer a todos los afiliados su apoyo, su aval, seguir recabando esa confianza que estoy notando", ha subrayado.

El exsecretario general del PSOE ha asegurado que se encuentran "ante una encrucijada vital para la organización". "También para el presente y el futuro de nuestro país", ha abundado. "Necesitamos recuperar la vida democrática, social y económica de nuestro país y eso solo se puede hacer desde la izquierda, el PSOE", ha apuntado.

"IGUALDAD E INTEGRACIÓN TERRITORIAL"

Pedro Sánchez ha concretado que ha acudido a Monforte de Lemos para hablar de "igualdad y de integración territorial". Sobre esto último ha dicho que "no" se le escapa que este ayuntamiento "es una localidad muy vinculada al sector ferroviario, a la necesidad de crear infraestructuras que creen oportunidades en los distintos territorios, también aquí en Lugo".

"Desde luego ese compromiso lo voy a mantener y lo voy a reivindicar y reforzar a partir del próximo 21 de mayo cuando espero que ganemos estas primarias", ha concluido.

Previamente el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, apeló a la necesidad de que su "partido recupere lo que fue y vuelva a gobernar este país". "Porque lo necesitamos cuanto antes", ha aseverado.

En su visita a Monforte, Pedro Sánchez ha revelado, en presencia del alcalde y a las puertas del Ayuntamiento, que este regidor fue de los que "mucho antes" de que se presentara (a las primarias) quien le "animó para dar este paso".

"Gracias, y gracias al alcalde y a los compañeros de Monforte. Tenía ganas de estar con ellos, y con el alcalde que hace tiempo que me llamó para darme su apoyo en este proceso de primarias. Mucho antes de que me presentara me animó Tomé a dar este paso, que creo que es muy importante en nuestra organización", ha asegurado Sánchez.