Le Pen asegura que tratará de recuperar la producción local de vehículos como Trump

La líder del partido ultraderechista galo Frente Nacional, Marine Le Pen, ha asegurado este martes que tratará de recuperar la producción local de vehículos y otros bienes industriales, al igual que ha prometido que hará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump ha amenazado con aumentar los aranceles a los automóviles fabricados en el extranjero, con el argumento de que supone un coste en puestos de trabajo para los estadounidenses. El magnate ha alabado la decisión anunciada por Ford la semana pasada de descartar la construcción de un planta en México, así como la confirmación de los planes de Fiat Chrysler de crear 2.000 empleos en sus factorías de Estados Unidos.

Preguntada sobre si le gustaría que los fabricantes franceses Renault y PSA Peugeot Citroen siguiesen el mismo camino, la líder del Frente Nacional ha asegurado que Trump está poniendo en marcha "medidas" que ella lleva varios años "pidiendo".

En declaraciones a canal de televisión France 2, Le Pen ha dicho que estas políticas se encuandran en el "patriotismo económico" y el "proteccionismo inteligente". "No me importa explicarles a las empresas francesas que no pueden evadir el pago de impuestos que deberían estar pagando en Francia, que no pueden deslocalizarse sin sufrir las consecuencias (...) Hay que elegir, es una elección de patriotismo", ha afirmado.

Tanto Renault como Peugeot tienen una significativa actividad de fabricación de vehículos y componentes en España y Europa oriental. Otros candidatos a las elecciones que se celebrarán en Francia en la primavera han elogiado la actitud de Trump respecto a Ford, entre ellos el socialista Arnaud Montebourg y el candidato independiente de izquierda Jean-Luc Melenchon.

El programa proteccionista y antiglobalización de Le Pen le ha ayudado a ganar un amplio apoyo a su campaña. La mayoría de los sondeos de opinión apuntan a que competirá, aunque perderá, en la segunda y última ronda de las presidenciales de mayo con el candidato del partido conservador Los Republicanos, François Fillon.