Penadés rechaza "guerra sucia" entre aspirantes a presidir el PP: "Esas no son las formas de Betoret"

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Font de la Figuera (Valencia) y candidata a la presidencia provincial del PP, María José Penadés, ha asegurado, "sin poner la mano en el fuego por nadie", que no cree que el otro aspirante y presidente del PP en la Diputación, Vicente Betoret, contactara con un exconcejal 'popular' para conseguir "trapos sucios" sobre la tercera candidata, Mª José Contelles, --como ésta afirmó en una entrevista radiofónica. "Esas no son las formas de Betoret, estoy convencida", ha recalcado.

Penadés se ha expresado en estos términos durante una rueda de prensa celebrada este sábado a preguntas de los periodistas sobre la crítica de Contelles al actual líder provincial de "recurrir a la guerra sucia" para tratar de sacar ventaja en la batalla por la presidencia del partido. Al respecto, Penadés se ha ofrecido a mediar entre ambos candidatos a la presidencia provincial, "si entre ellos no se hablan" para llegar a un "consenso" y "hablar".

En este sentido, ha dicho que "si hay unos malos entendidos les sugiero, les pido, que nos sentemos y hablemos porque quiero ser la parte del consenso". De hecho, ha asegurado que Betoret "es una persona que ha aguantado los peores momentos, el chaparrón, como otros muchos, y hablo de él porque está año y medio, y ha tenido que acceder a su puesto de la manera de ha accedido".

Por este motivo, la exalcaldesa de la Font de la Figuera ha querido mandar un mensaje a 'Genova': "Vamos a arreglarlo en la provincia de Valencia porque estamos muy preparados, hemos pasado muchísimo para llegar aquí y lo último que quieren los votantes es vernos enfrentados por cosas que, a mi juicio, no tienen la importancia que en estos momentos merecen los ciudadanos".

Con este objetivo, Penadés ha abogado por "olvidarse de sillones y de sillas" porque "lo más bonito es pisar la arena" y "estar al lado de las personas y no de las instituciones".

"BOCHORNO" POR LO SUCEDIDO EN LA JUNTA DIRECTIVA

Preguntada por lo sucedido en la Junta Directiva Provincial del PP de Valencia del pasado miércoles --que rechazó con gran tensión la propuesta de Comité Organizador del Congreso presentada por Betoret, lo que obliga a convocar un nuevo encuentro para votar y poner fecha al cónclave--, Penadés ha reconocido que "fue muy bochornoso" y que vio a senadores que "salieron llorando" del encuentro.

"Me dio pena, me dio muchísima pena en recuerdo de aquellos que no están", ha lamentado sobre las discrepancias entre los partidarios de Betoret y Contelles. A su juicio, "eso es dar una mala imagen" porque "la persona que salga elegida, cogiendo los reglamentos y el estatuto, que es nuestra base, seguro que va a hacer las cosas impolutamente bien".

Por tanto, se ha mostrado "segura y convencida de que vamos a salir a delante, y estoy convencida de que la persona que salga presidente va a hacerlo bien y que los otros dos van a estar a su lado". La candidata ha hecho un llamamiento a la calma: "no nos pongamos nerviosos, que vamos todos en la misma dirección".

MEJORAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA

Penadés también ha hecho referencia a la "comunicación directa" entre diputados y ayuntamientos, donde cree que "algo falla". "En la Diputación tenemos diputados y tenemos asesores, esa comunicación directa que tendríamos que tener todos los días, argumentarios y mociones no nos faltan, pero son muy genéricas y lo echamos en falta", ha apuntado.

En cualquier caso, ha resaltado la labor de su equipo y ha expresado su confianza en sus compañeros de partido, que "todos son gente preparada". Penadés también ha hecho hincapié en que en la izquierda "no todos son corruptos, con lo cual en el PP no todos somos corruptos: la mayoría somos decentes, personas que nos dejamos la piel por este partido".

OBJETIVO: DIFERENCIARSE DE CONTELLES Y BETORET

La candidata espera diferenciarse del resto de candidatos de una manera "personalizada": "A cada ayuntamiento lo que necesita porque no es igual un pueblo clavado en un monte y uno que está al lado de la playa. Las necesidades no son las mismas y yo voy a hacerlo de manera diferente porque noto que eso nos ha faltado", ha manifestado.

Frente a este modelo, ha criticado la gestión por parte el actual gobierno provincial porque considera que "se reparten las subvenciones entre ellos y a los ayuntamientos que son del PP les quitan subvenciones o no llegan".

"Ese compartimento deja mucho que desear, porque no solamente castigan a los ayuntamientos del PP, están castigando a los vecinos que votan a la izquierda y notan esas deficiencias", ha concluido, no sin antes de dejar claro que tendrá en frente a la "izquierda que no sabe gobernar".