Pérez, reelegido presidente del PP de Granada, se marca como objetivo recuperar la capital y la Diputación

Sebastián Pérez ha sido reelegido presidente provincial del PP de Granada con un 97,2 por ciento de los votos emitidos en el XIV Congreso Provincial celebrado este sábado en el Palacio de Deportes de Granada, donde se ha marcado como principal reto recuperar el gobierno de la Diputación y del Ayuntamiento de la capital, este último incluso antes de las elecciones municipales a través de una moción de censura contra el PSOE.

Pérez ha renovado como máximo representante del partido en Granada por cuarta vez consecutiva en un cónclave con 1.093 votos a su favor emitidos por los compromisarios asistentes al congreso, dos nulos y 29 en blanco.

Tras su proclamación, Sebastián Pérez ha opinado que a partir de ahora ya no hay que hablar de los problemas internos del partido, sino que "el único objetivo" debe ser "recuperar la Diputación, el gobierno del Ayuntamiento de Granada y ganar la Junta de Andalucía", todas ellas instituciones en manos del PSOE.

"Mañana ya no vamos a hablar de Granada, ya no tenemos que hablar de nosotros", ha enfatizado Pérez, que ha animado a sus compañeros de partido a respaldar este domingo la manifestación prevista para reivindicar la permanencia en Granada de las secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de modo que no sean trasladadas a Málaga o Sevilla.

Igualmente, ha garantizado que trabajará "con todas sus fuerzas" para que la actual portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, sea alcaldesa de la ciudad "antes de las elecciones municipales", esto es, a través de una moción de censura que desaloje de la Alcaldía al socialista Francisco Cuenca.

RESULTADOS ELECTORALES QUE "AVALAN"

El congreso ha contado con la asistencia del presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien ha resaltado la "importante mejora y transformación" que ha experimentado el PP de Granada bajo la dirección de Sebastián Pérez, un periodo en el que, según ha resaltado, "la provincia se ha pintado de azul" en las elecciones municipales, autonómicas y generales que se han ido sucediendo.

Moreno se ha mostrado, de hecho, "convencido" de que Pérez "va a trabajar" con la "experiencia en la gestión" y la "pasión" que le caracterizan para "situar otra vez al PP al frente del gobierno del Ayuntamiento de Granada y de la Diputación Provincial" porque "es allí donde tiene que estar".

El líder del PP andaluz también ha hecho un repaso de las principales cuestiones que afectan a Granada, cuya capitalidad judicial ha defendido, garantizando que desde su partido la van a defender "con uñas y dientes".

También se ha referido a la "desastrosa" fusión hospitalaria y a la "conciencia social" que existe en Granada y que ha "obligado a la Junta a dar marcha atrás", y ha vuelto a reivindicar la necesaria participación de los granadinos en la gestión y riqueza de Sierra Nevada y la Alhambra.

Para Moreno, a "Granada le han sentado mal estas casi cuatro décadas de gestión socialista", en las que a su modo de ver esta provincia "ha ido perdiendo capitalidad y fortaleza" por "las decisiones que se han tomado en San Telmo" y por una gestión "opaca" en entidades como el Patronato de la Alhambra y el Generalife, ha dicho en alusión a la investigación abierta por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías del monumento "más visitado de España".

Así, ha garantizado que cuando "sea presidente de la Junta con la ayuda de los andaluces", "Granada ocupará el espacio y el protagonismo que le corresponde en Andalucía".

Sebastián Pérez también ha contado este cónclave con el respaldo de la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP nacional, Andrea Levy, que le ha trasladado el apoyo de la dirección nacional del partido en que tanto que, según afirma, están "convencidos" de que seguirá dirigiendo el partido en la provincia "con pasión y humildad" para conseguir "la satisfacción del trabajo bien hecho".

Durante el congreso también se ha aprobado la nueva ejecutiva del partido, que cuenta con Pablo García como secretario general y Eva Martín como vicesecretaria general.

Sebastián Pérez se convirtió en el único candidato a la Presidencia del PP de Granada en el congreso que se ha celebrado este sábado tras conseguir el 70 por ciento de los votos en el primer proceso de votación que tuvo lugar el pasado 24 de abril, en el que el precandidato Juan García Montero, concejal en el Ayuntamiento de Granada, obtuvo el 28 por ciento; mientras la presidenta del PP de Peligros, Mamen Castillo, que encabezaba la precandidatura 'La fuerza de las bases', se hizo con un dos por ciento de los apoyos.

De esta manera, la precandidatura de Pérez se convirtió en la única que se podría votar en el Congreso Provincial, al haber obtenido más del 50 por ciento de los votos y sacar más de 15 puntos al segundo precandidato.