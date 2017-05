Pilar Lima defiende que no es "la candidata de Pablo" y aboga por la "coralidad" en Podemos

Etiquetas

Cree que el Acord del Botànic es "un brindis al sol" que la formación morada debe ser "más contundente en cuanto a la exigencia" al Consell

La senadora de Podemos Pilar Lima, que opta a la Secretaría General en la Comunitat Valenciana, asegura que no es "la candidata de Pablo" --Iglesias, líder de la formación morada a nivel estatal-- de cara a la Asamblea Ciudadana Valenciana del próximo 14 de mayo. "No soy la candidata de nadie, soy la candidata de 'Obrint Podem', una iniciativa de aquí; se habla de cosas que no responden a la realidad", destaca la parlamentaria, que apuesta por la "coralidad" en la portavocía, que hasta ahora, critica, "se ha centrado solo en la figura de Antonio Montiel", actual secretario general en la Comunitat.

En una entrevista concedida a Europa Press, apunta que la apuesta de su candidatura --a la que se han sumado la diputada nacional Rita Bosaho o el profesor Héctor Illueca, entre otros-- "no es por Pilar Lima, igual que hasta ahora se ha centrado solo en la figura de Antonio Montiel, la apuesta es una coralidad, una portavocía rotatoria, comunicar y rendir cuentas", subraya la candidata, que incide en la necesidad de hacer a los cambios sociales "protagonistas del cambio a través de la herramienta que es Podemos".

A su juicio, el partido en la Comunitat tiene que tener "un pie en las instituciones y mil en las calles": "Faltan lazos con los movimientos sociales, tejer esas redes; algunas candidaturas hablan de apoyarles, no, tenemos que hacer que participen en Podemos", subraya Lima, que rechaza una organización "cerrada, sectaria y endogámica igual que otros grupos políticos". "No pedimos pedigrí de Podemos, cualquier persona que quiera apostar por una cambio es bienvenida", afirma.

EL ACORD DEL BOTÀNIC, "UN BRINDIS AL SOL"

La senadora considera que el trabajo de Podemos en la Comunitat "no se ve, no se refleja en las calles" y que la posición del partido "ha quedado relegada a una subalternidad" en sus primeros dos años en las instituciones, a las que llegó tras las elecciones autonómicas de 2015 y de la mano del Acord del Botànic --que sustenta el Consell--, que según Lima, "en principio, es un brindis al sol". "Ayudó a echar al PP del Gobierno y fue renovado en enero, pero recoge muchos preceptos que no son suficientes", explica.

"Es como si nuestro programa electoral de las elecciones autonómicas se hubiera reducido a un pacto y por lo tanto a un cheque en blanco", apunta la candidata, quien aboga por "un seguimiento estricto" de su cumplimiento. Además, reclama que el Consejo Ciudadano Valenciano (CCV) --compuesto por algunos de los diputados en las Corts-- "rinda cuentas".

"Me gustaría saber en qué se han centrado los consejeros del CCV en la Comunitat, qué han hecho, qué se ha trabajado en estos años; somos la quinta fuerza política, si queremos subir qué hemos hecho para conseguirlo", destaca Lima que añade que en el grupo parlamentario "ha habido un buen trabajo" pero "no es suficiente". Respecto a la posibilidad de mantener a Montiel en la portavocía en las Corts, afirma que es una cuestión que deberá votarse: "no voy a imponer nada, no va con mi carácter".

"ESTE PSPV NO ES EL QUE MÁS CONFIANZA ME DA"

La candidata pide ser más "contundentes en cuanto a la exigencia" con el Consell --a quien reclama "velocidad"--, aunque no "beligerantes". "No hemos llegado aquí para liarla; somos adultos y tenemos que ser coherentes y poder expresarnos con libertad y preguntar si algo funciona o no", plantea. En su opinión, Podemos debe poder "hablar con total libertad de cómo Ximo Puig --presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-- apoyó para derrocar a --Pedro-- Sánchez y su partido sostiene al Gobierno del PP, y luego lloramos por la infrafinanciación", critica.

Preguntada sobre si las exigencias de Podemos tendrían más voz si la formación entrase en el Gobierno valenciano, cree que no: "El PSPV que está apoyando al PP en esta triple alianza del Estado no es el que más confianza me da", subraya.

"COMPETENCIA SANA" ENTRE CANDIDATOS Y "LÍNEAS ROJAS"

Sobre el proceso de primarias de cara a la Asamblea Ciudadana, para la que Montiel había abogado por un acuerdo entre las candidaturas, Lima cree que "una única candidatura no pega con lo que es Podemos, que es diversidad". No obstante, asegura haber hablado "desde el minuto uno" con 'Aprofundir el canvi', que "tenía líneas rojas", como presentar a Antonio Estañ --que lidera esta candidatura-- como secretario general.

Con 'Més morat, més Podem', liderado por Fabiola Merco --más cercana a Montiel--, "tenemos diferencias políticas, porque cuando hablamos del Acord del Botànic ellos lo hacen de una manera más idealizada, y nosotros pensamos que hay que tener una actitud más vigilante", incide. Sin embargo, apunta que competirán de forma "sana" como compañeros.

"NADIE ES IMPRESCINDIBLE"

"Nadie es imprescindible", agrega al ser cuestionada sobre si han primado los personalismos en el proceso. "El objetivo es la lealtad al proyecto, priorizar el interés general de los valencianos; el objetivo es ganar en 2019 para llevar a cabo un cambio real", remarca la candidata, que opina que los inscritos "son sabios y saben muy bien valorar los proyectos y las personas, quien les da confianza".

Sobre el acuerdo entre candidaturas para que los líderes de Podemos a nivel nacional no tomen partido en el proceso de primarias, Pilar Lima está "convencida" de que se mantendrá. "Tengo claro que no van a intervenir; a lo mejor de un compañero como Ramón Espinar --senador-- que se pronuncie a título personal pues no lo sé, a veces hay afinidades", reconoce, al tiempo que añade: "Me encantaría que --Pablo-- Echenique se pronunciara públicamente y dijera que le encanta el proyecto de 'Obrint Podem', pero no va a pasar", concluye.