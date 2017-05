El Pleno acuerda con la abstención del PP suspender la subida de los valores catastrales en 2018 y 2019

Etiquetas

Equipo de Gobierno y PP se culpan mutuamente de la subida del IBI en 2017

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha acordado este miércoles, en sesión extraordinaria, solicitar al Catastro que no aplique para los años 2018 y siguientes los incrementos previstos en la revisión catastral solicitada por el PP en 2013.

El acuerdo se ha aprobado con los votos a favor del bipartito PSOE-PRC e IU, la abstención del PP y el voto en contra del edil no adscrito Marcelo Campos, en un debate en el que el equipo de Gobierno y el PP se han culpado mutuamente de la subida en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de este año.

El concejal de Hacienda, Héctor Lavín (PRC), ha explicado que la paralización de la revisión de los valores catastrales aprobada en 2013 es el único "resorte" que le queda al equipo de Gobierno -en minoría en la Corporación- para cumplir su compromiso electoral de congelar los impuestos durante toda la legislatura, después de que en diciembre, el PP votara en contra de la rebaja propuesta por el equipo de Gobierno en el tipo impositivo del IBI (del 0,477 al 0,458) para neutralizar el aumento del valor catastral.

"Es una decisión política voluntaria, coherente y responsable", ha

defendido Lavín.

El portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellán, le ha replicado que el equipo de Gobierno ha "rechazado dos veces" la propuesta del PP, que iba más allá de la congelación y proponía bajar los impuestos en 2017. En esta línea, ha anunciado que volverán a proponer una bajada de impuestos porque el Ayuntamiento "está cerrando los ejercicios con un superávit de cuatro millones de euros".

El portavoz del PP ha reconocido que "no les gusta" que se paralice la actualización, aunque ha dicho que no van a ser un obstáculo, y ha añadido que "afortunadamente ya se ha avanzado más de la mitad en los años 2015, 2016 y 2017" y sólo queda "un 16%" de subida. A su entender, el Ayuntamiento tendría "margen más que suficiente para jugar" con el tipo del IBI porque aún bajándolo un 16% "no llegaríamos todavía" al 0,40 que es el mínimo legal.

Movellán, que gobernó con mayoría absoluta en la anterior legislatura, ha explicado que en 2013 solicitaron la revisión de los valores catastrales porque consideraron que era "la mejor opción" para evitar "lo que pasó en 1999 con el famoso catastrazo". El portavoz del PP ha asegurado que a la vez que subían los valores catastrales, los vecinos "no han pagado ni un euro más" en el recibo del IBI, y ha destacado las bonificaciones introducidas en este impuesto durante su mandato.

El concejal de Hacienda, y también los portavoces del PSOE e IU, Carlos González y Jorge Crespo, respectivamente, han acusado a Movellán de mentir, le han emplazado a "ser valiente y votar en conciencia" y le han reprochado que proponga ahora rebajas de impuestos cuando durante su mandato "se dedicó a subirlos".

Lavín ha relatado que en los años 2011 y 2012, con el PP en el Gobierno de la Nación, los valores catastrales aumentaron un 10% y el equipo de Gobierno de Movellán subió el tipo del 0,570 al 0,585 en 2012, un tres por ciento; en 2013 decidió acogerse a la revisión catastral de hasta un 50% y "no contentos con ello" subió el tipo al 0,613, para ya en 2014 volver al 0,585 y en 2015, "año electoral", bajarlo al 0,525.

Por su parte, el edil no adscrito y exconcejal de Servicios Sociales, Marcelo Campos, ha recordado que ya no tiene ningún compromiso con el equipo de Gobierno, del que fue expulsado tras las irregularidades en el Banco de Alimentos, y que "no va a favorecer" con su voto ni la rebaja ni la congelación de un impuesto como el IBI, que es "uno de los pocos que quedan en el que los que más tienen más pagan".

FACTURA

El Pleno, que no ha llegado a una hora y media de duración, tenía un segundo punto que planteaba el reconocimiento de una factura por importe de 37.233 euros de la empresa SAMSIC por la prestación del servicio de limpieza en instalaciones municipales correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2016.

El Ayuntamiento no pagará, al menos de momento, esta factura, dado que el Pleno lo ha rechazado con el voto en contra del PP y el edil no adscrito y la abstención de IU.