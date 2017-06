Podemos avisa a Cifuentes de que puede pasar a la historia como 'Cristina I, la loca de Madrid'

Etiquetas

El portavoz de Podemos en el debate de la moción de censura, Jacinto Morano, ha advertido a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, de que puede pasar a la historia como 'Cristina I, la loca de Madrid' si hoy ante la prensa afirma, al termino de la moción, que "no ha pasado nada".

Morano ha reconocido que Cifuentes se va a quedar "muy tranquila" con el resultado de la votación de la moción de censura, que solo apoya Podemos, pero ha dicho que el 4 de julio de 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, "el rey Jorge III escribió eses día: hoy no ha pasado nada relevante".

"Yo creo que usted va a intentar salir a la prensa a decir eso: yo sigo siendo presidenta, hoy no ha pasado nada relevante, pero tenga cuidado no pase a la historia como el rey Jorge III, que pasó a la historia como el rey loco, tenga cuidado no pase a la historia como la señora Cristina I, la loca de Madrid", ha dicho.

Morano ha pronosticado que hoy habrá 27 votos "favorables al cambio de gobierno, a acabar con la pesadilla que empezó el 10 de junio de 2003 en la Asamblea de Madrid con un golpe de estado incruento". "Pero no se confíe, estos 27 votos representan a mucha más gente, representan a toda una sociedad madrileña que está cansada de ustedes y que les va a decir más temprano que tarde que ustedes no son Madrid. Ahora somos 27 pero volveremos siendo millones", ha advertido el portavoz de Podemos.

Durante su intervención Morano ha desplegado una lista compuesta por varios folios en los que figuraban los 840 imputados del PP, para preguntar cómo quieren hacer creer que pueden regenerar nada. Tras retirarse del atril al término de su intervención le ha entregado la lista a Cifuentes, pero el portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, la ha retirado.

Finalizado el turno de Morano, el portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, le ha pedido que retire la alusión a Cifuentes como una loca, que ha considerado "muy grave".

Morano se ha escudado en que solo ha recurrido a un "paralelismo, una figura literaria donde se comparan dos situaciones", para advertir a Cifuentes de que "no pase a la historia como el señor Jorge III".

"Creo que se está deteriorando demasiado la educación de la Comunidad de Madrid si no entiende un paralelismo y una figura literaria, es otro motivo más para desalojarles del gobierno", ha añadido Morano.

Ossorio ha insistido en que tenía que retirar "una afirmación muy grave, ni con paralelismo ni sin paralelismo", al tiempo que ha asegurado que la frase que ha citado el portavoz de Podemos no la dijo Jorge III sino Nicolás II el día que estalló la Revolución Soviética. "Lo apuntó Nicolás II en su diario", ha apostillado.

Tras la negativa de Morano a retirar sus palabras, Ossorio ha respondido: "Ustedes a partir de ahora son el partido pederasta, punto".

Por su parte, el consejero de Mediambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, ha pedido al diputado de Podemos, Pablo Padilla, que retirase un gesto.

Padilla, que había juntado las muñecas como si estuviera esposado, ha dicho que no entendía de dónde había que retirar el gesto, antes de negarse a hacerlo, porque lo que había hecho no figuraba en ningún lado.