Podemos afea a Garrido que relacione una "puesta de largo" con Ruiz-Huerta y señala que "el mal está en el ojo que mira"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en el debate de la moción de censura, Jacinto Morano, ha afeado al portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, que relacione la expresión "puesta de largo" con la candidata de la moción de censura, Lorena Ruiz-Huerta, al tiempo que ha destacado que "el mal está en el ojo que mira".

"Usted lee puesta de largo y asume que se está hablando de una mujer y de una fiesta de puesta de largo decimonónica", ha señalado Morano en su segunda réplica a Garrido, a quien ha afeado su forma de mirar a las "políticas profesionales", después de que el portavoz del Gobierno acusara a Podemos de orquestar la moción de censura con un único fin, "la puesta de largo" de Ruiz-Huerta.

Asimismo, Morano ha rechazado las acusaciones por parte del portavoz del Gobierno sobre que el machismo impera en Podemos y ha recordado que su bancada está sentado el alcalde de Alcorcón, David Pérez, quien se refirió a las feministas como "histéricas". En este punto, se ha dirigido a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para preguntarle si está de acuerdo con Pérez y si es o no feminista.

Según el portavoz de Podemos, no es que sus propuestas no prosperaran en las elecciones de 2015, sino que el PP las ganó por "una ley electoral injusta". "Cifuentes está gobernando porque al ser la barrera electoral del 5 por ciento la más elevada de todas las comunidades autónomas los compañeros de IU no pudieron acceder a tener un grupo parlamentario en esta Cámara", ha aseverado.

"Ustedes solo saben ganar con trampas", ha espetado Morano a la bancada popular, para reprocharles no solo la presunta financiación ilegal de las campañas sino también el episodio del Tamayazo.

"Amañan permanente las reglas, como estamos viendo en el debate parlamentario de hoy, para favorecerles, pero por mucho que intenten amañar, la Comunidad de Madrid no es suya, esta Asamblea no es suya y esto lo vamos a comprobar mucho mas temprano que tarde", ha agregado.