Podemos encara su II Asamblea Ciudadana con la autonomía como reto y el inicio de la etapa post-Montiel

Etiquetas

Podemos Comunitat Valenciana se prepara ya para culminar la renovación de sus cargos y celebra este domingo su II Asamblea Ciudadana, un cónclave del que, al contrario de lo que ocurrió en Vistalegre, no saldrá ningún resultado, sino que será el escenario de debate previo a las votaciones, de las que saldrá un nuevo secretario general que dará el relevo a Antonio Montiel. La autonomía respecto a Madrid, la feminización o la relación con el Consell son algunos de los aspectos que estarán sobre la mesa.

La asamblea se celebrará este domingo en el pabellón del Cabanyal de València a partir de las 10 horas y será el propio Montiel el que se encargue de la apertura, como también del cierre --previsto a las 19 horas--. Tras él intervendrán representantes de entidades sociales y otros partidos invitados y se expondrán los documentos políticos. Al mediodía comenzará la presentación de las candidaturas a la Secretaría General: 'Més Morat, Més Podem', liderada por la portavoz adjunta en las Corts, Fabiola Meco; 'Marea per Aprofundir el Canvi' encabezada por Antonio Estañ y 'Obrint Podem', con la senadora Pilar Lima.

Por la tarde se expondrán los documentos organizativos y se presentarán las candidaturas para la Comisión de Garantías Democráticas y representantes de los círculos. Habrá también una actuación musical y otra a cargo del humorista Xavi Castillo.

Con esta convocatoria se han abierto los procesos que finalizarán con la elección de una estrategia político-organizativa para Podem útil para los próximos cuatro años y con la renovación de todos los cargos que dirigen esta organización en nuestro territorio: la Secretaría General y el Consejo Ciudadano Valenciano, así como la Comisión de Garantías Democráticas. Las votaciones telemáticas se desarrollarán hasta el día 20 y los resultados definitivos se conocerán el lunes 22.

Pese a que el aún secretario general, Antonio Montiel, pidió cuando anunció que no optaría a la reelección unidad en torno a un proyecto, finalmente las conversaciones no llegaron a fructificar y se materializaron tres candidaturas. Tan sólo hubo confluencia entre los anticapitalistas de Daniel Geffner y Profundización Democrática, que se integraron en lo que se ha llamado 'Marea per aprofundir el canvi', con Estañ como candidato.

Precisamente este joven diputado autonómico ha reivindicado su autonomía entre las otras dos candidaturas, que considera continuista en el lado de Fabiola Meco --próxima a Montiel y a los postulados errejonistas-- y respaldada desde el aparato estatal en el caso de la senadora Pilar Lima, quien no obstante ha recalcado que no es "la candidata de Pablo" Iglesias.

Una mayor capacidad de decisión más allá de Madrid y el debate sobre la feminización de la organización o la portavocía coral han sido algunos de los temas que más se han repetido durante las últimas semanas, en las que los candidatos también han aprovechado para hacer balance del trabajo de Antonio Montiel y del Acord del Botànic.

Para Fabiola Meco, el secretario general ha hecho "un gran trabajo", mientras que Estañ le califica con un seis con críticas a la gestión de la diversidad en el seno de Podemos y Pilar Lima considera que el partido debe recuperar lazos con los movimientos sociales. Ninguno ha despejado la duda de si Montiel seguirá como portavoz una vez se conozcan los resultados de la votación.

Sobre el Botànic, tanto Meco como Estañ proponen una auditoría ciudadana que evalúe si los objetivos se han cumplido, mientras Lima cree que ha sido "un brindis al sol" y reclama una mayor vigilancia.

En todo caso, las tres candidaturas han puesto en valor que este proceso se haya mantenido en términos estrictamente valencianos, sin miembros del estatal pronunciándose públicamente por una u otra opción, ya que insisten en que lo que se pretende es fomentar el diálogo para mejorar la organización, que según Meco, "no está para pataletas ni para discusiones".