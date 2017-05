Podemos dice que Susana Díaz seguirá ejerciendo "parcialmente" de presidenta por tareas "ajenas" a los andaluces

Etiquetas

El secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, ha augurado este martes que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, después de haber participado en el proceso de primarias a la Secretaría General del PSOE, "va a seguir ejerciendo parcialmente" su labor como presidenta porque, según ha dicho, dedicará "muchas horas" a tareas "ajenas a los andaluces", como puede ser la preparación del Congreso regional socialista.

Molina ha dicho que "a nadie se le escapa" que colocar el congreso del PSOE andaluz a finales de julio supone ahora "un calendario denso y apretado" en el que Díaz "va a tener que dedicar muchas horas". "Y esas son horas que la presidenta no va a dedicar a cosas importantes, y no solo ella, sino mucho personal de la Junta", según ha añadido, al tiempo que ha aseverado que "lo que tiene que hacer un gobernante es gobernar y preocuparse por su tierra".

En rueda de prensa y preguntado por qué escenario se puede presentar en Andalucía tras la derrota en las primarias de Susana Díaz, Molina ha dicho que, a pesar de la "situación convulsa" de la comunidad, no cree que se adelanten las elecciones autonómicas. "Otro escenario electoral que no sea el municipal, no lo veo, tras y como se están desarrollando los acontecimientos todo apunta a que la legislatura en Andalucía se agotará", ha vaticinado.

MOCIÓN DE CENSURA A RAJOY

Sobre la propuesta que Podemos ha lanzado al PSOE de retirar su moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y apoyar una que presentasen los socialistas, Molina ha dicho que esta es una medida "oportuna" y "razonable". En esta línea ha dicho que, si la propuesta de "echar" a Rajoy puede tener continuidad a través de una propuesta "que lleve un contenido programático sólido" por parte de un partido con más representación que Podemos en el Congreso, es "razonable" que cuente con el apoyo de la formación morada.

Así, ha dicho que "hay un elemento central y ese es echar al PP" porque "está a punto de llegar al imputado número mil". "Esto es una situación escandalosa y de emergencia", ha remachado, al tiempo que ha añadido que Pedro Sánchez ha recibido de los militantes el "mandato claro" de "derrocar" a Rajoy y Podemos "está dispuesto a secundar esa llamada" pero "siempre dentro de un marco de entendimiento".

CATALUÑA

Preguntado por la situación en Cataluña, Molina ha dicho que desde su formación se vive "con mucha preocupación" porque "los ciudadanos tienen derecho a ejercer la soberanía" y el "ejercicio democrático sobre cuestiones que les afectan". Sin embargo, ha añadido que tanto por parte del Gobierno central como del Gobierno catalán "se han cometido errores".

En esta línea, ha acusado al Gobierno de tener una "actitud cerril" en cuanto a la cuestión identitaria de Cataluña que, según ha dicho, "ha contribuido a incrementar la tensión del conflicto. A pesar de esto, ha dicho que algunas propuestas que han salido del Parlamento de Cataluña "no se corresponden con un deseo democrático de participación".

"El hecho de que ese borrador o propuesta secesionista haya permanecido en un cajón durante tres meses, que no haya habido ponencia parlamentaria o un debate claro en el Parlamento es oscurantismo y eso es un flaco favor a los catalanes", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que desde ambas parte se han cometido "errores" porque "la voz del pueblo la tiene que protagonizar el pueblo".