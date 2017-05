Podemos, "contento" por la derrota de Le Pen pero avisa de que Macron no es la solución a la extrema derecha

Etiquetas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que están "contentos" por el hecho de que la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, no haya ganado las elecciones presidenciales en Francia, pero ha avisado que el ganador Emmanuel Macron y sus políticas "austeritarias" no son la solución al auge de la extrema derecha.

"Es evidente que en la primera vuelta se elige y en la segunda se elimina. En ese sentido estamos contentos de que los franceses hayan eliminado al odio racial, la xeonofobia y la extrema derecha que representa el Frente Nacional de Le Pen", ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva de Podemos.

Eso sí, ha avisado de que el hecho de que haya ganado Macron no puede llevar a nadie a "hacerse ilusiones" ya que es un "banquero" que "defiende las políticas austeritarias de Bruselas". "Hablamos de una persona que ha dicho cosas como que hay que dejar de proteger a los que no pueden y no tendrán éxito", ha asegurado.

LAS POLÍTICAS DE MACRON "DAN ALAS A LA EXTREMA DERECHA"

"Macron representa las políticas fracasadas de austeridad y que han dado alas a la extrema derecha y los viejos fantasmas del fascismo en Europa", ha enfatizado, para añadir que, por ello, en la campaña de las elecciones legislativas francesas que tendrán lugar en junio su formación volverá a volcarse con La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

"Toca seguir luchando por una alternativa real que de verdad suponga un cambio en las políticas de la Unión Europa, que es lo que representa La Fracia Insumisa. Solo si va a mas y si sus políticas de igualdad acaban siendo mayoritarias podremos estar en condiciones de evitar que lo que ha sido afortunadamente Macron 2017 no se convierta en Le Pen 2022. Ese es le reto que tienen Francia y Europa por delante", ha apostillado.