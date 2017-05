Podemos no descarta que Gabilondo sea el candidato de su moción de censura aunque irán "paso a paso" en este proceso

Etiquetas

El secretario de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, no ha descartado este jueves que el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sea el candidato a sustituir a Cristina Cifuentes al frente del Gobierno regional en la moción de censura que su partido está planteando, aunque advierte de que irán "paso a paso" durante el trámite parlamentario.

Preguntado esta mañana en el programa 'La Cafetera' de Radiocable directamente por si Gabilondo podría ser ese candidato obligatorio que marca la Ley para presentar una moción de censura, Espinar ha señalado que "hay mucho que hablar" pero "si hay una mayoría progresista no van a dejar pasar la oportunidad de que el PP deje de gobernar". "Gabilondo, vamos a ver, paso a paso. Estamos consultando a los inscritos y luego queda el trámite parlamentario", ha dicho.

"Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para desalojar a Cifuentes de Sol porque no tiene legitimidad democrática. En España la moción es constructiva y vamos a ver quién puede ser el candidato alternativo", ha añadido el también portavoz de Podemos en el Senado, que no obstante, prefiere que se centre el foco de la moción "no en las cuatro paredes de la Asamblea" sino en la sociedad civil que lleva años defendiendo los servicios públicos y en el respaldo ciudadano, "con cientos de miles de madrileños que digan que hasta aquí hemos llegado con el PP".

Así, Espinar ha señalado que una vez que los inscritos a través de la consulta que está activa hasta el domingo les digan si quieren moción de censura, iniciarán una ronda de contactos con Ciudadanos (Cs) y PSOE, ya que sin ellos "no les dan los números" para ganarla. "Es verdad que Cs ya han dicho que no están a su favor; y el PSOE depende del día y con quien se hable. Unos dicen una cosa, Gabilondo otra, la Gestora otra... Paso a paso", ha añadido.

"El problema es que si Ciudadanos se va a mantener, pase lo que pase, en apoyar a Cifuentes. Los números no dan, pero no es cuestión sólo de números, sino un imperativo moral y ético. Cifuentes no gobierna, ha heredado la estructura de Aguirre y González en la Comunidad y no hay una reforma atribuible a Cristina Cifuentes. A Aguirre se la recuerda por la escuela bilingüe y la ampliación del Metro. Cifuentes no ha tomado ninguna medida. Y ha heredado también la estrategia política contra la corrupción. Aguirre dijo que destapó la Gürtel y ella dice que destapó la trama de Canal", ha proseguido.

El líder regional de Podemos ha defendido también la presentación de la moción porque cree que a día de hoy que el Gobierno regional "no garantiza" que las tramas corruptas siguen operando en las empresas públicas madrileñas y el PP de Madrid "no siga saqueando el dinero público para ponerlo al servicio de sus propios beneficios". "Creo que sólo esa sombra de duda convierte en un imperativo ético y moral la moción de censura a Cifuentes", ha resumido.

Ramón Espinar ha recordado que algunos actuales consejeros del Ejecutivo autonómico han sido consejero del Canal de Isabel II, incluida la propia presidenta, "que lleva 20 años como dirigente y diputada regional desde 1991".

"Entendemos que el mayor riesgo que hay a día de hoy es que no pase nada, que se normalice esta situación. Creemos que en cualquier democracia homologada como la nuestra esto (la operación Lezo) hubiera llevado a unas elecciones. Hay una coalición de intereses empeñada en que la huida hacia adelante de Cifuentes le salga bien y no pase nada. La moción de censura es dignidad democrática", ha concluido.