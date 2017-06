Portavoz de Podemos en la Asamblea: que lo único que reforzará hoy a Cifuentes es el 'no' de Cs y la abstención del PSOE

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata de su partido en la moción de la censura este jueves, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado que ellos "ya han ganado la moción" porque "tienen la confianza del pueblo", y que lo único que reforzará hoy a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, es "el voto negativo de Ciudadanos y la abstención del PSOE".

"Lo único que refuerza a Cifuentes es el voto negativo de Cs y de la abstención del PSOE, que la mantienen en el Gobierno, un gobierno sustentado por el partido más corrupto de Europa, que ha protagonizado tremendos escándalos de corrupción y la propia Cifuentes bajo sospecha de los amaños de los contratos de cafetería de la Asamblea", ha dicho.

En su opinión, hubiera sido preferible que la moción la hubiese firmado 64 diputados en vez de 27 y "colocaría a Ciudadanos en una posición más complicada". "La moción ya está ganada, ha sido un éxito porque creemos que representamos a la mayoría ciudadana que está respaldado esta moción. Es una enorme esperanza para que a partir de hoy todo empiece a cambiar y sea el prólogo de lo que pase en España", ha añadido en los pasillos de la Asamblea antes del Pleno de la moción.

Para la portavoz parlamentaria, "es un día de enorme ilusión y alegría en Podemos. Me siento profundamente emocionada al sentir el apoyo y el respaldo, centenares de mensajes de gente sencilla, trabajadora, que me animaba, que era la voz del pueblo que no tiene confianza".

"Hoy la palabra que más importa es la confianza, que este gobierno no tiene la confianza del pueblo. Hoy soy la voz de cientos de miles de personas que le gustarían decir a Cifuentes que su pueblo ya no confía en ellos y tienen que desalojar las instituciones", ha dicho.

La diputada de Podemos ha señalado también que esta moción "es también la posibilidad de abrir una ventana a la esperanza para esa gente que le dijeron que no había otra alternativa posible, que hay recortes, crisis y que esa gente tiene que aguantarse con políticas de miseria. Hay otra forma de hacer política para redistribuir la riqueza y la gente puede vivir con más dignidad", ha concluido.

ESPINAR: "EMPIEZA UN NUEVO CICLO"

Por su parte, el diputado autonómico y secretario regional de Podemos, Ramón Espinar tiene la sensación que este jueves "de que empieza un ciclo en el que se enfrentan dos modelos". "Por un lado, el modelo del Partido Popular, que ha gobernado salpicado por la corrupción en las últimas décadas en esta región. Frente a Cifuentes, 27 años en el PP de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, una abogada que viene del mundo de la Justicia", ha dicho.

"Frente al mundo del PP de Madrid, el mundo de la Justicia de Ruiz-Huerta, que lleva toda la vida luchando por los derechos humanos. Es una activista socialista que creo que representa una parte de los valores del Madrid nuevo, del futuro, de la gente que lo quiere construir a pesar de unas élites que son un lastre para esta comunidad", ha esgrimido.

El también portavoz de Podemos en el Senado ha señalado, a preguntas de los periodistas, que "llegaron a ofrecer al PSOE encabezar la moción", frente a las críticas socialistas. "Es importante resaltar que el PP es una máquina de denigrar las instituciones y el buen nombre de la Comunidad cuando salpica a la Comunidad y la Asamblea con sus escándalos y también lo hace cuando dice un debate parlamentario que esto es un circo, cuando es el mecanismo más contundente para impugnar a un Gobierno infame", ha concluido.