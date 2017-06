Puig apunta que el Congreso del PSPV será a finales de julio y que respeta la presentación de candidatos alternativos

Etiquetas

Asegura que hace cinco años el PSPV era "un partido dividido" y ahora "cambiamos la vida de la gente desde las instituciones"

El PSPV-PSOE celebrará su próximo Congreso Ordinario a finales del mes de julio, en el que el actual secretario general del partido, Ximo Puig, respetaría que se presentase otro candidato para el cargo. "Si alguien tiene algo que proponer y hay condiciones, objetivos y causas para esa convocatoria, desde luego, respeto absoluto a cualquier decisión", ha indicado, al tiempo que ha apuntado a la importancia de la "cohesión" y a la "unidad".

Puig se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios en Blanqueríes antes del inicio del Comité Nacional del PSPV de este viernes, al ser preguntado por la fecha para el Congreso y sobre la posibilidad de que se presentasen candidatos alternativos a él mismo.

Al respecto, ha explicado que a mitad del mes de julio se configurará la elección del secretario general y a finales de mes se celebrará el Congreso. "Necesitamos cerrar este proceso antes de julio porque sobre todo a partir de septiembre comenzamos un curso político en el que comienzo ya la segunda parte de la legislatura, en la que tengo mucha ilusión", ha destacado.

Sobre la posibilidad de que otro candidato se postulase para la Secretaría General, ha asegurado que lo respetaría, aunque ha indicado que "en estos momentos la salud tanto institucional como organizativamente desde la cohesión es positiva", por lo que cree "fundamental" la "unidad y la diversidad interna".

Preguntado por una reunión con el secretario general del PSPV de Valencia y actual portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha asegurado que se ha desarrollado con "afecto". A su juicio, su nombramiento como portavoz es "una muy buena decisión para los socialistas valencianos", por lo que "personalmente" le gustaría "que no fuera durante estos primeros días sino que se consolidara".

Precisamente, Puig ha iniciado su intervención en el Comité Nacional de este viernes felicitando a Pedro Sánchez por su victoria como secretario general y a José Luis Ábalos por su nombramiento como portavoz en el Congreso, ha apuntado que del éxito de la nueva dirección del partido a nivel nacional "dependerá que podamos cambiar políticas fundamentales", por lo que ha mostrado a Sánchez "todo el apoyo y la lealtad".

"UN PARTIDO DIVIDIDO" EN 2012

A su juicio, el Comité que celebran hoy los socialistas valencianos es "un punto de inflexión para un nuevo periodo, que empezó en 2012", cuando se celebraron por primera vez primarias abiertas en la formación, a las que él mismo se presentó y de las que salió elegido como secretario general del PSPV.

"Hace cinco años el PSPV éramos un partido dividido", ha subrayado Puig, quien ha apuntado que ahora "cambiamos la vida de la gente desde las instituciones". "En aquel momento os dije que me presentaba como secretario para pasar página de la historia negrea de la sociedad valenciana y para unir al partido, para unir al país", ha incidido el ahora jefe del Consell, quien ha puesto en valor los logros sociales del Gobierno que encabeza.

"Nunca he creído en la política de la primera persona del singular, tengo la inmensa suerte de tener vuestra confianza; sin esa ilusión compartida no habría hoy un presidente socialista en la Generalitat", ha resaltado Puig, quien también se ha referido a la "estabilidad" del pacto con Compromís.

En este sentido, se ha referido a los "pesimistas" que tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015 decían que "gobernar en coalición iba a eclipsar al PSPV; al contrario, somos leales con nuestros compañeros de coalición, pero los ciudadanos ven al PSPV como la piedra angular del cambio" en la Comunitat, ha defendido.

No obstante, Puig ha precisado que el camino recorrido hasta ahora "no es suficiente". "Hemos puesto las bases de un cambio sólido, todos los indicadores han mejorado. Nunca ha sido suficiente para la izquierda arreglar los problemas generados por la derecha, no nos basta con ser más honrados, ahora comienza la etapa en la que volver a ilusionarnos y prepararnos para una etapa de grandes transformaciones", ha aseverado en su discurso.

CAMBIAR EL PARTIDO PARA CAMBIAR LA COMUNITAT

Así, ha llamado a los socialistas a "abrir debate sobre los retos que tenemos". "Quiero que pongamos el PSPV a punto para el futuro; de eso se trata el Congreso, de construir las nuevas ideas para cambiar la Comunitat; cambiar lo que hay que cambiar en el partido para cambiar lo que hay que cambiar en el país", ha reiterado.

En esta línea, ha llamado a salir de la zona de confort y a llevar a cabo "una ponencia participativa". Ha pedido un proyecto socialista "dispuesto a hacerse las preguntas que importan, a gestionar el día a día pero a mirar más adelante. "Debe nacer de un partido renovado y mejor, hemos de evolucionar el PSPV entre todos, siendo innovadores".

El objetivo en las ponencias, ha dicho, es crear nuevas formas de participación "que nos hagan permeables a lo que pasa fuera del partido" y que se regulen primarias abiertas para los candidatos, también a nivel municipal.