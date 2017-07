Puig plantea que los cargos electos de PSPV rindan cuentas de su gestión de modo obligatorio y a petición de militantes

Etiquetas

El candidato a las primarias a la Secretaría General del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha propuesto este sábado que "todos los cargos electos del PSPV rindan cuentas de su gestión de modo obligatorio y cuando lo pidan los militantes".

Puig se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha hecho esta jornada a la localidad alicantina de Sax donde ha mantenido un encuentro con compañeros y compañeras del PSPV de la comarca del Vinalopó.

El candidato ha anunciado que si el próximo 16 de julio los militantes de esta formación le dan su confianza para seguir siendo su secretario general pedirá que todos los cargos electos del PSPV, a todos los niveles, rindan cuentas de su gestión de modo obligatorio y periódico, como mínimo semestralmente.

Si no es así ha agregado que esa medida de rendir cuentas se tendrá que hacer "siempre que así lo solicite la militancia a través de procesos públicos y participativos". Ximo Puig pretende de este modo profundizar en su idea de "iniciar un nuevo tiempo con más apertura y democratización del partido, donde la rendición de cuentas de todos los cuadros sea elemento central de la transparencia".

Asimismo, el candidato ha mostrado su intención de impulsar "un Think Tank o laboratorio de ideas participado por la militancia, expertos del ámbito asociativo, académico o laboral" que, en función de los objetivos o problemáticas concretas que surjan en el debate político "promuevan debates y diseñen políticas públicas innovadoras que permitan estar en la vanguardia programática de la socialdemocracia europea".

En esta línea, ha destacado que la campaña de L'Esquerra en Marxa que el encabeza es ante todo de "propositiva, participativa y enriquecedora", por lo que ha destacado que "quiere contar con las aportaciones de todos los compañeros y compañeras".

Ximo Puig ha valorado "nuestro pasado, pero también la voluntad de avanzar, de afrontar los nuevos retos a los que nos enfrentamos y de renovarnos para ser un partido cada vez más democrático, más federalista y más feminista".

Igualmente, ha anunciado, entre sus ideas, la de poner en marcha el "Plan Formativo y de Actualización 2015 para garantizar la capacidad y competencia de nuestros cargos y representantes, así como el acceso a una formación permanente y de calidad a nuestros afiliados y afiliadas".

"Debemos aprovechar el talento de la militancia y valorar su conocimiento, trabajo y experiencia", ha apuntado Puig, que ha subrayado que para ello impulsará tanto cursos específicos como conferencias y encuentros de debate como recursos de pensamiento político.

El representante socialista ha resaltado también la importancia del proceso de Primarias en el PSPV y ha agradecido a todos los asistentes su participación "crítica pero siempre honesta y constructiva en el debate que debe fortalecer al partido".

"DEBILITAR Y DIVIDIR"

"Hoy estamos aquí para hablar del futuro del PSPV, del futuro de nuestra organización y para ello es imprescindible la aportación de todos y cada uno de nosotros", ha señalado Puig, al tiempo que ha lamentado "que algunos utilicen este proceso para debilitar y dividir a la organización en lugar de contribuir a su fortalecimiento democrático".

Ximo Puig ha agradecido, no obstante, el trabajo de todos los compañeros y compañeras del PSPV durante estos años y ha afirmado que "si estamos en el mejor momento del socialismo en la Comunitat ha sido por el trabajo de todos los militantes del PSPV".

"No hay ningún motivo para la ruptura y no debemos consentirla, tenemos que ser conscientes de que en cada proceso los militantes socialistas decidimos libremente", ha señalado, además de apuntar que "igual que Pedro Sánchez es el secretario general de todos los socialistas tras el proceso federal, yo he sido el secretario general de todos". Ha expresado su deseo de seguir siéndolo también "de todos".