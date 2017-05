Puig sigue pensando que Susana Díaz es la "mejor alternativa" para los valencianos

Etiquetas

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado este viernes que él ha apoyado a Susana Díaz como candidata para liderar el PSOE porque cree que es "lo mejor" para la Comunitat Valenciana y para el PSOE, "en ese orden", y por eso sigue pensando que esa es la "mejor alternativa" para los valencianos.

Puig se ha manifestado en estos términos ante los medios tras presidir en Castellón la reunión del Consejo de Turismo de la Comunitat Valenciana al ser preguntado si volvería a apostar por Susana Díaz tras conocerse los resultados de los avales que han obtenido ésta y Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha señalado que es una cuestión que tiene que ver con cada militante del PSOE y le parece bien que haya habido una participación "masiva". "Creo que es importante que los militantes, cuando son llamados, respondan y que haya vitalidad en un partido".

No obstante, ha recordado que él se dedica fundamentalmente a la gestión de la Generalitat y, "desde mi compromiso personal, tengo mi definición", ha añadido.

Preguntado si tras conseguir Pedro Sánchez más avales que Susana Díaz en la Comunitat cree que ha perdido la confianza entre las bases de Comunitat, Puig ha indicado que "la confianza de las bases se produce en el momento en que uno se interpela directamente y, en este caso, cada uno tiene su derecho a presentar su opción". "Habrá algún día que se votará, y hay que esperar que voten los militantes", ha dicho.

LOS MILITANTES VOTARÁN "EN LIBERTAD"

En cuanto a si cree que serán diferente los resultados de la votación y los de la recogida de avales, el dirigente socialista ha subrayado que cree que los militantes del PSOE votarán "en libertad".

Interpelado sobre si condicionará los resultados del PSOE para presentarse a la reelección como secretario general del PSPV, ha apuntado que "en absoluto". Al respecto, ha indicado que ya tomó la decisión -de apoyar a Susana Díaz- en su momento y la mantengo porque creo que también es bueno para el PSOE, pero sobre todo es bueno para la Generalitat".

En este sentido, Puig ha afirmado que, en tres años de gobierno, están haciendo "un cambio enorme". "Creo que se está cambiando absolutamente el paradigma de la Comunitat y estamos avanzando en algunos temas que estaban archivados en el pasado", ha añadido. Así mismo, ha apuntado que se está generando un espacio económico "desde la lealtad con los ciudadanos que tiene que ver con el diálogo social, con la honradez y con la innovación, y estamos abriendo puertas para que la Comunitat tenga el espacio que se merece, y esto es lo que me apasiona".

"OTROS ESTÁN MÁS CÓMODOS EN LOS MÍTINES"

Al respecto, se ha referido a la reforma de la nueva Ley de Ordenación del Territorio (Lotup), que "puede dar solución a un problema de 400.000 viviendas que están sin alcantarillado", a la eliminación del copago farmacéutico en la Comunitat o la gratuidad de los libros de texto. "Esto es transformación y es ser progresista, y yo soy de los que piensan que es, a través de gobiernos progresistas, donde se sitúa claramente el debate, aunque otros están más cómodos en los mítines".

Finalmente, preguntado por el hecho de que Pedro Sánchez tendiera la mano a Patxi López para unir candidaturas, Puig ha dicho: "yo qué quiere que le diga, no soy comentarista político de momento. A mi me parece que cada uno tiene que hacer lo que le corresponda". "Yo no me dedico de momento -a ser comentarista político-, dentro de un tiempo a lo mejor sí, pero ahora no".