EL PSOE QUIERE AVANZAR EN LO POLÍTICO CON EL PSC ANTES DE CERRAR ACUERDOS ORGANIZATIVOS

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, afirmó este jueves, en referencia a la revisión de las relaciones con el PSC, que el objetivo es “avanzar” primero en “lo mollar”, lo político, antes que en los acuerdos organizativos.En rueda de prensa en Ferraz al término de la reunión de la Gestora, Jiménez dijo que la “voluntad” de ambas partes es que se fragüe pronto un acuerdo, pero que las propuestas de la comisión que forman los dos partidos “no están ultimadas” y, por tanto, “no hay ningún acuerdo en ningún sentido”.“Estamos en la fase en que cada una de las organizaciones va a poner encima de la mesa sus respectivas propuestas”, manifestó.El PSOE ha remitido al PSC una propuesta para que los militantes catalanes, previa inscripción, puedan votar en la elección del secretario general del PSOE. Mañana hay una reunión de la comisión que se encarga de revisar el acuerdo entre PSC y PSOE, a la que Jiménez va con la voluntad de “avanzar, y avanzar rápido”, en lo fundamental, que es “lo político”.“De nada sirve un marco de relaciones instrumentales y organizativas si previamente no se fija acuerdo político”, añadió. A partir de ahí, hay que fijar “ese marco de entendimiento” entre los dos partidos, remachó.Jiménez recordó que la histórica dirigente del PSC Teresa Cunillera se sumó este jueves a la reunión de la Comisión Gestora del PSOE. A su llegada, Cunillera dijo que lo hacía con la voluntad de que "si hay algún problema se disuelva" y se mostró “segura” de que mañana habrá acuerdo en la revisión de la relación PSOE-PSC. PSOE y PSC están en plena revisión de sus relaciones después de que los socialistas catalanes no acataran la decisión del Comité Federal de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. La que fuera también vicepresidenta del Congreso durante una legislatura se mostró “segura” de que mañana se alcanzará un acuerdo sobre la revisión del acuerdo entre ambos partidos en la comisión bilateral.“Estoy segura, porque cuando hay voluntad de entenderse lo normal es que se entienda; si hay buena voluntad, si hay disposición, esto sale bien”. Pero hay que “dejar que los tiempos vayan transcurriendo”, añadió. “Segura de que saldrá bien, no tengo ni la más mínima duda de que van con ganas”.