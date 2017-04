Quevedo (NC) dice que la moción de censura de Podemos está "condenada al fracaso" al no contar con programa ni candidato

Etiquetas

Nueva Canarias (NC) ha afirmado que la moción de censura que ha planteado este jueves Pablo Iglesias pidiendo el apoyo del resto de formaciones "está condenada al fracaso" al no contar ni con un programa ni con un candidato alternativo, añadiendo que nadie ha hablado sobre este tema con su partido.

Durante una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, el diputado Pedro Quevedo lamentó la "frustración" que esta propuesta pueda provocar en la ciudadanía si no de concreta más.

"Si no ha habido cambio político en España no será porque nosotros no lo hayamos intentado con la fuerza que tenemos. No lo ha habido porque el líder de Podemos no quiso cuando se daban las condiciones para ello y ahora hay una situación de corrupción intolerable que no es distinta a la que había antes de las elecciones. Lo que ha hecho es aumentar el número de casos", dijo.

Aquí, Quevedo no entendió cómo Podemos puede articular una propuesta de este tipo sin hablar con todos los partidos que están a favor de un cambio político, para añadir que esta iniciativa caerá en el vacío y provocará frustración si no se propone un candidato alternativo a presidente.

"¿En torno a qué se le pide el apoyo a los demás? --continuó--, ¿A un programa de mínimos, de máximos?, y ¿cómo decidimos entre todos quién sería un candidato de consenso alternativo?. El oportunismo tiene un problema terrible, que es que genera una frustración en la gente".

NC EVALUARÍA UNA CENSURA CON PROGRAMA Y CANDIDATO

Por su parte, el presidente de NC, Román Rodríguez, ha comentado que la formación nacionalista hablará siempre con quien les llame, pero matizó que no se van a dejar impresionar "por casi nada".

"Si alguien nos llama para hablar nos sentaremos --insistió-- y si de verdad se conformara una mayoría que ya existía en las Cortes que algunos desperdiciaron y se articula una alternativa con un programa adecuado con el candidato o candidata pertinente, nosotros lo evaluaríamos", apuntó.

Aquí, hizo especial hincapié en que a Mariano Rajoy "lo pusieron otros" y que si no hoy en día no hay en España un cambio político es "porque otros no colaboraron".