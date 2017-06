RIVERA RECUERDA A SÁNCHEZ QUE FELIPE GONZÁLEZ "MODERÓ" AL PSOE Y LO LLEVÓ A UNA MAYORÍA ABSOLUTA

Etiquetas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, recordó este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que su antecesor Felipe González "moderó" al partido y lo llevó a su cota más alta con la mayoría absoluta de 1982, por lo que considera que sus intenciones ahora son una "vuelta atrás" en el tiempo. En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Rivera subrayó que ve al PSOE de Sánchez "podemizado", con el espejo retrovisor en la formación liderada por Pablo Iglesias y cerrando sus actos con la 'Internacional', lo cual no sucedía desde hace más de 30 años, "todo un síntoma". El hecho de que "reniegue" de quienes ganaron elecciones con un PSOE moderado lleva a Rivera a pensar que Sánchez ha emprendido una "vuelta atrás" en el tiempo y que su proyecto es "más viejo en el fondo ideológicamente" que aquellos a los que pretende superar. "Ha ganado la batalla el PSC", dijo, y la han perdido quienes dentro del PSOE defienden posiciones más "moderadas" y "constitucionalistas", como Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara o Emiliano García-Page. Rivera celebró, eso sí, que el PSOE tenga de nuevo portavoces parlamentarios porque durante los últimos meses "ha sido imposible" tener interlocutores para negociar las reformas en tramitación.En ese punto, felicitó a Margarita Robles por su elección como portavoz en el Congreso de los Diputados y expresó su confianza en que pueda haber acuerdos en temas como la regeneración democrática, después de que los socialistas "se negaran" a eliminar los aforamientos políticos o a limitar los mandatos del presidente del Gobierno. Denunció además que los socialistas están "poniendo muchas trabas" a la investigación parlamentaria sobre la gestión de las cajas de ahorro, y dijo a Sánchez que si quiere acuerdos tiene que empezar por no impedir que se investigue a quienes desde el PSOE contribuyeron a "arruinar" esas entidades. Rivera precisó que aún no se ha reunido con Sánchez y que si el líder socialista quiere hablar con él sobre reformas y asuntos parlamentarios lo hará "encantado", pero si quiere proponerle "batiburrillos y mociones de censura cada tres meses" no tiene "nada que hablar" con él. Insistió en que su objetivo es construir un proyecto capaz de ganar las próximas elecciones, y que no se puede pretender "ganar en los despachos lo que no se ha ganado en las urnas".