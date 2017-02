RIVERA SACA PECHO DEL CRECIMIENTO DE CS "SOLOS, CON NUESTROS VALORES Y NUESTRAS SIGLAS"

Etiquetas

- Rinde cuentas de cinco años de gestión con un Power Point de 15 diapositivas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sacó pecho este sábado ante la Asamblea General del partido de haberlo conducido hasta su peso actual "solos, con nuestros valores, nuestras siglas y nuestros equipos" sin haber sumado "a cualquier precio". Rivera intervino ante el plenario de la IV Asamblea General de Ciudadanos durante menos de veinte minutos para exponer un informe de gestión compuesto únicamente por 15 diapositivas de Power Point, algunas de ellas mostradas antes por el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado, en su informe de cuentas. En algunas de ellas se mostraban gráficas sin cifras en uno de los ejes, de manera que resultaba imposible verificar el valor de las mismas. Por ejemplo, las que pretendían mostrar el crecimiento de cargos públicos del partido tan solo tenían los años 2012 y 2016 o 2017 en el eje horizontal pero ninguna cifra en el vertical para avalar la inclinación de la línea ascendente resultante. Con esas gráficas en la pantalla, Rivera exihibió orgulloso el crecimiento de Ciudadanos desde que en 2012 algunos de sus dirigentes empezaron a pensar "cómo ser un partido nacional" para trasladar sus valores ed libertad, igualdad y unión a todos los españoles. Una de las diapositivas mostraba el incremento de concejales: de 11 en 2012 a 1.527 tras las municipales de 2016. Otra se centraba en los grupos institucionales, que en ese mismo periodo han pasado de 3 a 755. Otra en los diputados autonómicos: de 3 a 93. Otra en presencia en parlamentos autonómicos: de 1 a 12; y otra en los parlamentarios nacionales: de 0 a 32 diputados y 3 senadores. Con esos datos Rivera se declaró "muy orgulloso" de haber incorporado a personas "independientes" y haber demostrado que no cierran las puertas al talento, y también de haber alcanzado ese crecimiento "sin coaliciones, sin corrientes, sin confluencias, sin círculos ni cuadrados. Solos, unidos, juntos". Frente a quienes han preferido "sumar de cualquier manera", afirmó, Ciudadanos se ha convertido en la cuarta fuerza política nacional y la tercera municipal "con nuestros valores, con nuestras siglas y con nuestros equipos". Subrayó también el peso de Ciudadanos en Europa con otra diapositiva que contenía una imagen de Luis Garicano, vicepresidente del Grupo de Demócratas y Liberales del Parlamento Europeo, avalando la importancia de "no mirar solo a España sino a Europa". CRECIMIENTO "BRUTAL"Rivera expuso a continuación los datos de crecimiento interno del partido, de nuevo con gráficas sin cifras en el eje vertical y solo los años en el horizontal: De 87 agrupaciones en 2012 a 646 en 2016; y de 1.712 afiliados entonces a 30.867 ahora, un dato "brutal", aseguró, a los que sumó 100.000 simpatizantes y los tres millones y medio de votantes de las últimas elecciones generales. Rivera asumió ese dato de afiliados a pesar de que los militantes con derecho a voto en las recientes primarias en las que él ha resultado elegido eran solo 20.087. El resto, dicen desde la dirección del partido, no están al corriente de pago. Rivera expuso también el superávit del partido al haber devuelto todos sus créditos, una gráfica que "ningún otro partido" puede mostrar porque están "o endeudados o quebrados". Lo que "nos permite dormir por la noche", explicó, es que "pagamos, y quien paga descansa, y eso nos hace libres para reformar España y denunciar la corrupción". Subrayó también con otra diapositiva el crecimiento del partido en las redes sociales, algo especialmente relevante en un partido que nació con un manifiesto colgado en Internet, recordó. Con todo ello, y mientras otros "se pelean, no hacen primarias, no limpian la corrupción", Ciudadanos se adapta internamente a su tamaño para ser "más fuertes y poner rumbo a 2019", el próximo ciclo electoral, en el que aspiran a entrar en los gobiernos e incluso a liderarlos.La última diapositiva, con la que Rivera finalizó su discurso, le mostraba a él mismo en la tribuna del Congreso de los Diputados con el lema de la Asamblea: "Juntos ganamos el futuro".