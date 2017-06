RIVERA RECHAZA "ENTRAR EN EL BUCLE DE PEDRO SÁNCHEZ" Y LE PIDE "QUE NOS DEJE TRABAJAR" EN EL PARLAMENTO

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, rechazó este martes "entrar en el bucle" en el que parece haberse sumergido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y le pidió "que nos deje trabajar" desde el Parlamento para sacar adelante reformas. Ante el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Rivera se refirió a las decisiones tomadas por el PSOE en su 39 Congreso Federal. "No voy a entrar en el bucle de Pedro Sánchez", aseguró, lamentando a continuación que el líder socialista parece estar en 2016. "No es diputado, nosotros sí", añadió, para pedirle "que nos deje trabajar" y se sume a los consensos "importantes" que está promoviendo Ciudadanos en el Parlamento. Recordó que hace meses el PSOE rechazó propuestas de Ciudadanos para eliminar los aforamientos de políticos o limitar el mandato del presidente del Gobierno, y además puso trabas a la investigación parlamentaria sobre la gestión de las cajas de ahorro. "El 'no es no' ya pasó", le dijo, en referencia a su posición ante la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y ahora toca "sí es sí a los españoles y a la legislatura". Reiteró además el objetivo de Ciudadanos de ganar al PP en las urnas con "sensatez" y con un proyecto "limpio de corrupción" que evite "debates absurdos y muchas veces contraproducentes". Rivera citó algunas de las reformas que se están tramitando en el Congreso de los Diputados como prueba de que Ciudadanos "está utilizando bien" sus escaños, y se refirió a la iniciativa que este martes será sometida a la toma en consideración para facilitar a pymes y autónomos el cobro de facturas pendientes de grandes empresas y administraciones. Celebró también que Ciudadanos haya "obligado" al Gobierno a aprovechar el dinero de la Unión Europea para "rescatar" con un complemento salarial a unos 600.000 jóvenes que trabajan y se forman a la vez. Ciudadanos cuenta además con que el próximo jueves finalice el trabajo de ponencia de la proposición de ley de autónomos, que les permitirá entre otras cosas darse de alta o de baja "cada día" en vez de mensualmente, lo cual aflorará economía sumergida, y que preve dos años de bonificación a las mujeres después de la maternidad. "Otros partidos no han conseguido nada en seis meses", aseguró, mientras que los 32 escaños de Ciudadanos están promoviendo "en muy poco tiempo mucho más de lo que hizo el PP con mayoría absoluta".