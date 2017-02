DÍAZ SE RODEA DE ALCALDES Y ATRAE EL FOCO DEL PSOE FRENTE A LOS CONGRESOS DE PP Y PODEMOS

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, participará el sábado 11 de febrero en un acto con cargos del PSOE, alcaldes y presidentes de Diputación que le está organizando el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero.Este acto permitirá a Díaz ser el foco de atención del PSOE en el fin de semana que Partido Popular y Podemos celebran sus respectivos congresos. Fuentes socialistas consultadas por Servimedia apuntan a que la lideresa andaluza no va a hacer anuncio alguno sobre su posible candidatura para la Secretaría General del PSOE.Estas fuentes sostienen que hasta finales de marzo Díaz no confirmará si opta a la dirección del PSOE y entra en la disputa con Patxi López y Pedro Sánchez, que ya han anunciado públicamente que participarán en las primerias por el liderazgo del PSOE.Fuentes socialistas del entorno de la presidenta andaluza reconocen que el anuncio de Pedro Sánchez de volver a intentar alzarse con los mandos del PSOE no ha alterado los planes de Díaz, como tampoco lo hizo el anuncio de Patxi López de presentar su candidatura. Aseguran que su decisión de presentarse o no a las primarias no estará marcada por lo que hagan los demás. En este sentido, mantienen que en el caso de dar el paso, por el momento se decanta por no hacerlo hasta que se convoquen oficialmente las primarias para la Secretaría General del PSOE o en fechas próximas a la celebración del Comité Federal que, presumiblemente a principios de abril, aprobará el proceso para la celebración de estas elecciones internas. Desde que han anunciado su intención de optar a la Secretaría General del PSOE, Sánchez y López han optado por actos con militantes. En el pabellón del Duque de Pastrana de Madrid, Díaz evidenciará que tiene el respaldo del poder municipal del partido y, en consecuencia, también de los cuadros medios del partido, frente a los que le critican que sólo tiene el apoyo de los secretarios generales territoriales.