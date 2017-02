SUSANA DÍAZ SE RODEARÁ DE ALCALDES AFINES MIENTRAS PP Y PODEMOS RENUEVAN SUS CÚPULAS

Etiquetas

- Los asistentes serán 'invitados' a pagar por acudir a un acto del que nadie se responsabiliza. La presidenta de la Junta de Andalucía y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, se rodea este sábado en Madrid de alcaldes socialistas afines de toda España que se desplazarán hasta la capital para asistir a un evento organizado por el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero.El acto coincide en Madrid con los congresos del PP y Podemos, en los que renovarán sus cúpulas directivas. De esta manera, Díaz se convierte en el foco de atención del PSOE.Fuentes socialistas consultadas por Servimedia apuntan a que la presidenta andaluza no va a hacer anuncio alguno sobre su posible candidatura para la Secretaría General del PSOE. Estas fuentes sostienen que hasta finales de marzo Díaz no confirmará si opta a la dirección del PSOE y entra en la disputa con Patxi López y Pedro Sánchez, que ya han anunciado públicamente que participarán en las primerias por el liderazgo del PSOE. Fuentes socialistas del entorno de la presidenta andaluza reconocen que el anuncio de Pedro Sánchez de volver a intentar alzarse con los mandos del PSOE no ha alterado los planes de Díaz, como tampoco lo hizo el anuncio de Patxi López de presentar su candidatura. Aseguran que su decisión de presentarse o no a las primarias no estará marcada por lo que hagan los demás. En este sentido, mantienen que en el caso de dar el paso, por el momento se decanta por no hacerlo hasta que se convoquen oficialmente las primarias para la Secretaría General del PSOE o en fechas próximas a la celebración del Comité Federal que, presumiblemente a principios de abril, aprobará el proceso para la celebración de estas elecciones internas. Desde que han anunciado su intención de optar a la Secretaría General del PSOE, Sánchez y López han optado por actos con militantes. En el pabellón del complejo Duques de Pastrana de Madrid, con un auditorio de 486 butacas, Díaz evidenciará que tiene el respaldo del poder municipal del partido y, en consecuencia, también de los cuadros medios del partido, frente a los que le critican que sólo tiene el apoyo de los secretarios generales territoriales.PAGOS VOLUNTARIOSLos cargos públicos, militantes y simpatizantes que acudan al acto de alcaldes socialistas de este sábado serán 'invitados' a pagarlo. Fuentes de la organización de este evento consultadas por Servimedia aseguraron que se trata de un acto organizado por “voluntarios” y cada uno aporta lo que considere. Por ello, este sábado “se pedirá colaboración económica” a los asistentes para sufragar los gastos logísticos que conlleva el acto, del que nadie se responsabiliza. Fuentes consultadas por Servimedia aseguraron que “no se ha pagado reserva por el alquiler del pabellón de la ONCE donde se celebrará el acto”, sino que se abonará “al final” del mismo, una vez se cierre el “fondo" que han puesto entre los alcaldes que participan en el acto, como el de Vigo.Este acto, impulsado por el alcalde de Vigo parece que no está organizado por nadie porque la FEMP se desentiende del mismo, el PSOE lo enmarca en un acto más de militantes dentro del proceso interno del partido, y el PSOE andaluz se desvincula pese a que participa su secretaria general. Aseguran que la organización del acto se hace con voluntarios, entre los que hay próximos al equipo que tenía Tomás Gómez -afin a Díaz- en Madrid cuando lideraba el PSOE madrileño. Precisamente, el evento coincide con el segundo aniversario de la destitución de Gómez como secretario general de los socialistas madrileños.¿QUIÉN ORGANIZA?De hecho, la convocatoria a los periodistas que habitualmente cubren la actividad del PSOE llegó por mail desde la dirección de correo 'alcaldessocialistascompromiso@gmail.com' bajo el nombre " Alcaldes Socialistas". En dicho correo se informa del acto de “Ayuntamientos Socialistas comprometidos con la gente” y se destaca que “la política local siempre ha sido piedra angular y elemento central de la acción del PSOE, reflejo de un compromiso directo con la ciudadanía que nunca se ha debilitado y que hoy está más presente que nunca si cabe”.Afirman que “la Administración local es la más próxima a la gente y tenemos mucho que decir sobre cómo garantizar que los ciudadanos vivan mejor” y, con “esta máxima, la política local como uno de los grandes valores socialistas, este próximo sábado nos damos cita alcaldes, alcaldesas y responsables de política municipal del PSOE de todo el país, encabezados por Abel Caballero, en el encuentro Ayuntamientos Socialistas comprometidos con la gente”.En dicho acto quieren hablar de financiación, de competencias, de servicios sociales, de acción municipal en definitiva, y para ello contarán con “la presencia de la secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz”.De esta forma, Díaz será el foco de atención del PSOE en el fin de semana en el que Partido Popular y Podemos celebran sus respectivos congresos. Esto ha provocado cierto revuelo en las filas socialistas, más entre los candidatos que sí han anunciado su intención de optar a la Secretaría General del PSOE. Patxi López, el primero que dio el paso, advirtió del riesgo de que este evento pueda convertirse en un acto de “proselitismo” en favor de una candidatura, y advirtió también de que si se hace un acto del partido "para dar una respuesta al Congreso del PP o al de Podemos", la voz que se oiga en él debe ser "del PSOE, no una voz parcial para hacer proselitismo de una candidatura". Desde el entorno de Pedro Sánchez critican un posible uso partidista de la FEMP por parte de Caballero, que ha llamado personalmente a alcaldes para que acudan al acto, al tiempo que denuncian que no se ha convocado a todos los alcaldes porque los que se sabe que son afines a Sánchez, como el de Valladolid, no han sido citados.