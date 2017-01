RUBALCABA, CONVENCIDO DE QUE SE LLEGARÁ HASTA EL FINAL EN LAS PRIMARIAS DEL PSOE

Etiquetas

- “La contaminación orgánica de la política le está haciendo mucho daño al PSOE". El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba se mostró este jueves convencido de que habrá votación y se llegará hasta el final en las elecciones primarias que se van a convocar próximamente para elegir al nuevo líder socialista.En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, dijo que se presente quien se presente, espera que la campaña de las primarias se desarrolle “por los mismos cauces que la anterior”, la que en 2014 enfrentó a Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias, con un “debate civilizado”. Preguntado si se llegará al final y no habrá acuerdo alguno de candidatura única, se mostró “seguro” de que se va a llegar hasta el final. “Es evidente”, y “parece mentira que algunos duden”, añadió.Lo enmarcó como el cierre a esta “inestabilidad” que lleva tiempo en el PSOE y que ha hecho que sea “no el peor momento de la historia”, porque el partido tiene más de 130 años, pero sí de los últimos 40 años. Sobre los posibles candidatos, Rubalcaba fue claro y aseguró que “el día en que decida que apoyo a alguien, créame que lo voy a decir". Esta afirmación la hizo tras recordar su “entrañable” relación con Patxi López e indicar que habla mucho con Susana Díaz.Precisamente, aseguró que, en el que caso de que lanzara su candidatura, Díaz podría compatibilizar seguir al frente de la Junta de Andalucía y hacerse con las riendas del PSOE. Recordó que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y que Mariano Rajoy es presidente del PP y también del Ejecutivo. “Quien puede lo grande, puede lo pequeño”, agregó. El ex dirigente socialista no dio pistas sobre si Díaz lanzará su candidatura y se limitó a decir que esa sería una “fantástica pregunta” para la presidenta andaluza. Restó importancia a la coincidencia con la también secretaria general del PSOE-A en un acto en la agrupación de Alcalá de los Gazules (Cádiz) este fin de semana y avanzó que el mes que viene probablemente coincidirá en el País Vasco con López en un acto homenaje al exconsejero socialista del Gobierno vasco y víctima de ETA José ramón Recalde. A Patxi López le agradeció la llamada para comunicarle que sería candidato porque, aunque hace “meses” que no hablaban, comparten “lo más importante que ambos” han hecho en política, acabar con el terrorismo etarra siendo uno lehendakari vasco y el otro ministro del Interior. No obstante, el histórico dirigente criticó una de las frases más repetidas por López desde que lanzó su candidatura. Para el exlehendakari, la izquierda no puede ser el “analgésico” de las políticas de la derecha. Rubalcaba sostuvo que “analgésico” es un buen adjetivo, pero Patxi se equivocó de sujeto” y enumeró varias de las políticas (LOMCE, pobreza energética, cláusulas suelos…) que ha logrado el PSOE desde la oposición, paliando leyes del Ejecutivo, y que él ve como un “analgésico” para los que la sufrían.Para Rubalcaba, “la contaminación orgánica de la política le está haciendo mucho daño al PSOE" y, por eso, apostó por explicar bien el proyecto para recuperar la credibilidad de la que gente. Dijo que hay que hacer oposición a la vez que eso va hacer recuperar al PSOE porque tiene la tesis de que granar credibilidad, hay que cambiar “la situación que la gente tiene – o así lo percibe- por nuestra culpa”, cuando estuvieron en el poder. A su juicio, se cometió el “error”, como también dijo Javier Fernández, de no decir la misma noche electoral del 25 de junio que “sólo había dos opciones”: o terceras elecciones, o dejar votar a la lista más votada. Las dos eran “malas”, pero la segunda era “muchísimo menos mala que la otra”. Y llegó a reconocer, que aunque ahora es “fácil” decirlo, él lo hubiera dicho eso la misma noche electoral. Sobre si Sánchez debe dar el paso y lanzar su candidatura para recuperar el liderazgo del PSOE, Rubalcaba optó por decir que “tiene que hacer lo que le pida su razón, su inteligencia política” y si lo hace, él le respetará. Si le llama, le dará su opinión. Por último, Rubalcaba criticó que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ande “salvando” a Pedro Sánchez en los platós de televisión y dando recetas al PSOE. “Como tiene tanto morro, si tú fuiste el que impediste que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Si estamos aquí por tu culpa, y andas todavía explicando al PSOE lo que tiene que hacer. Arregla tu casa, que yo arreglo la mía. Esto no es vieja y nueva política, es pura educación”, concluyó.