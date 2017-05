Requena cree que el PP es "maduro" como para rehuir de "algaradas" en los juzgados y pide un debate de ideas

Etiquetas

El alcalde de Santisteban del Puerto (Jaén) y candidato a la presidencia provincial del PP, Juan Diego Requena, ha considerado que el partido es "lo suficientemente maduro como para rehuir" de "algaradas" en los juzgados, al tiempo que ha reivindicado un debate de ideas en el congreso del 21 de mayo para el que ha pedido que "se respete tal y como fue convocado".

Así lo ha indicado este martes en rueda de prensa después de que el otro candidato y alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, haya dicho que ese cónclave "no se va a celebrar si no va limpio", anunciando que está dispuesto a ir a la justicia para garantizar que así sea ante las "irregularidades" e "incumplimientos" que se vienen dando.

Requena ha señalado que en la votación de los afiliados celebrada el pasado 27 de abril "no se decidió que haya un único candidato", como ha ocurrido por ejemplo en Córdoba, y ha incidido en que "se deje votar los compromisarios" que participarán en el congreso.

A su juicio, "la mejor y la manera más natural de llegar hasta el final de este proceso, hacia el futuro" del PP y de su próxima dirección "tiene que pasar por un respeto absoluto a los estatutos, a la democracia interna y a la solvencia que tiene este Partido Popular".

En este sentido, ha considerado que la formación "tiene que demostrar también que tiene una madurez suficiente como para rehuir esas algaradas que se quieren hacer en los juzgados como una mera excusa" ante una posible derrota en el congreso. Ha añadido que ellos buscan "la mejor integración posible" y hacerlo través de lo que estatutariamente corresponde, con los compromisarios".

Tras apuntar que llegan dos candidaturas con "ciertas diferencias" de partida, ha destacado que "posteriormente al 21 de mayo tenemos que salir 97 municipios", punto en el que ha añadido que intenta "ser de consenso" y "escuchar" y no entrar en una "división" que "viene más de algunas direcciones locales que de los afiliados", que quieren, como él, "un partido tranquilo, fuerte y unido" con el objetivo de ganar al PSOE.

"Creemos que este proceso congresual es democráticamente muy sano y no entendemos que se tenga que suspender, parar ni posponer en esta fase en la que nos encontramos, apenas a semana y media de la celebración del congreso", ha manifestado. De hecho, ha agregado que la mejor forma de fortalecerse es "no impidiendo el congreso y no profundizar en las diferencias".

Al hilo, ha abogado por "hablar de ideas", con cuestiones como la cohesión, el futuro, la renovación o una mejor comunicación, asesoría y trabajo con los cargos institucionales y respetando, además, el "marco normativo que no es otro que loe estatuto del PP".

CONGRESO CON "TOTAL NORMALIDAD"

Su objetivo, según ha dicho, es que "la elección del presidente se celebre con total normalidad y se gane en este congreso" con el voto de los compromisarios como "la mejor manera de reforzar la democracia interna" de la formación, "de procurar una estabilidad y de suturar las pequeñas heridas que se están formando".

Por ello, van a "rehuir de otro tipo de tácticas como puedan ser los juzgados" o acudir a otras instancias como el comité de garantías. "No queremos ser presidente en los tribunales, en ningún tipo de otros órganos que no sean los propios del partido, los propios del congreso provincial", ha declarado.

De este modo, continúan con su "labor limpia" para "llegar a cada uno de los rincones" de la provincia para "intentar recabar más apoyos" de compromisarios "y consolidar" los que ya poseen. Disponen de "una base de partida muy importante" que ha venido cifrando en unos 500 representantes por sus cálculos de municipios en los que ganaron la primera votación y el contacto por sus "propios medios" con ellos. Eso sí, ha reconocido que la cifra "no es fehaciente" y hasta el 21 de mayo no se puede tener "garantía de nada".

Por otro lado, cuestionado por los intentos de la dirección del PP-A para tratar de llegar a una candidatura única, ha matizado que "no hay imposición" sino "simplemente sugerencias". Según ha agregado, coinciden en la importancia de "un proceso ejemplar y limpio" y que la "mejor manera sería una candidatura única", pero también en que "por encima la democracia interna debe estar salvaguardada".

Así las cosas, ha solicitado al equipo de Miguel Moreno alcanzar "un acuerdo de formas" en el que no haya "más algaradas, más salidas de tono" y dejando a un lado las cosas que "no sean las puramente democráticas" con "declaraciones que parecen más la crónica de una muerte anunciada" y una respuesta "no apropiada ni a la altura del Partido Popular".