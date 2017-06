Revilla dice que el PRC es un partido "unido" y "preparado para ganar las elecciones"

Etiquetas

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha subrayado este jueves la unidad y fortaleza del partido para "afrontar las elecciones y ganarlas".

"Somos un partido unido y en condiciones de afrontar las elecciones y ganar", ha dicho Revilla ante los alcaldes y representantes de los 52 ayuntamientos de Cantabria que gestionan los regionalistas presentes en la jornada de trabajo organizada en Hoznayo por el PRC para hacer balance de estos dos años de legislatura.

De hecho, ha apuntado que los alcaldes y el grupo parlamentario regionalista son "el pilar fundamental" de un partido "democrático que respeta al secretario general elegido".

"Cuando se decide nombrar a un secretario general se le respeta y cuando hay un congreso, la gente, que puede votar libremente, vota hasta que se presente otro. Es fundamental y una regla democrática respetar lo que la mayoría decide durante cuatro años", ha afirmado.

Y ha hecho hincapié en que el PRC es "el único" partido en España que lleva seis legislaturas seguidas subiendo en número de votos.

Al respecto, Revilla ha destacado que "no hay un rincón" de Cantabria en el que no haya presencia regionalista, por lo que ha sostenido que, de tener que confeccionar listas electorales hoy, "no habría problema". "En los 102 municipios y en 24 horas", ha afirmado, mientras que se ha preguntado qué ocurriría en el resto de partidos.

Por ello, ha insistido en la "fuerza" del PRC para "evitar atropellos" como el que está sufriendo actualmente la Comunidad Autónoma por parte del Gobierno de España.

Para Revilla, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "prima" la deslealtad frente a la "lealtad absoluta" y ha acusado a Rajoy de "engañarle", refiriéndose al compromiso del presidente de España durante las elecciones de asumir la financiación íntegra de Valdecilla, así como del resto de cobros pendientes.

También, ha criticado que el Ministerio de Fomento pida a la Comunidad Autónoma que "pague el 50% del soterramiento ferroviario en Santander y Torrelavega", mientras invierte en comunidades como Asturias, Galicia o País Vasco.

Por ello, ha insistido en que "es un escándalo" que te pidan que compartas la mitad de la inversión cuando "no te pagan lo que te deben ellos".

Revilla ha asegurado que va a ser "más duro" en sus intervenciones y en su denuncia del "estrangulamiento" que está sufriendo Cantabria por parte del Gobierno de Rajoy, con la "complicidad" del PP cántabro.

"No me voy a callar", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que el Gobierno cántabro va a seguir exigiendo "lo firmado", como la declaración de Torrelavega como zona de urgente reindustrialización, para la que estaba comprometida partidas presupuestarias en 2016 y 2017.

"A pesar de esto", ha dicho, Cantabria "va a ir bien" y el partido "mejor", ha concluido.