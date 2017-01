Reyes (PSOE) recalca que primarias son un derecho y "no se van a celebrar porque Sánchez o alguno más lo pidan"

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha instado a "ser "respetuosos" y esperar a conocer los posibles candidatos a la Secretaría General del partido, al tiempo que ha recalcado que las primarias son "un derecho" de los militantes y "no se va a celebrar porque Pedro Sánchez o alguno más lo hayan pedido".

Así se ha pronunciado este lunes antes de la reunión de la Ejecutiva provincial, en la que se ha señalado que los socialistas jiennenses quieren "aportar mucho" en la reflexión sobre lo que debe ser el PSOE y para ello van "a crear varios grupos de trabajo para hacer aportaciones a ese importante documento que servirá de base para el congreso federal" previsto en junio.

Se trata, según ha dicho, de un "gran debate" en el que hay que analizar "qué ha pasado para obtener los resultados" cosechados en últimas elecciones a nivel nacional y, especialmente, "qué ofrecer a los ciudadanos, que permita ilusionarlos y que el PSOE vuelva a ser el partido que fue"; una formación "fundamental para el país y Andalucía", sinónimo "de avances y derechos para la ciudadanía".

Preguntado, además, por la posibilidad de que Susana Díaz dé un paso y se presente para liderar el PSOE, Reyes ha afirmado que "a lo que se dedica la presidenta de la Junta un día sí y otro también" es a "trabajar por Andalucía".

Como ejemplo "significativo" de esa labor que "interesa a los ciudadanos", ha aludido al Pacto por la Industria presentado este mismo lunes, que busca movilizar 8.000 millones y recuperar empleo de calidad. En este sentido, ha valorado que, "mientras Moreno Bonilla y el PP se dedican a desprestigiar a Andalucía, Susana lo que plantea es hacer Andalucía atractiva a cualquier inversor en él ámbito industrial".

El secretario general del PSOE jiennense ha agregado que "eso no es incompatible con que desde Jaén estemos viviendo como espectadores lo que está sucediendo en ese debate de las primarias" y habrá que esperar que este proceso de presentar candidaturas finalice.

"Y una vez que hayamos visto quiénes son los candidatos, los socialistas de Jaén, todos y cada uno de sus militantes, porque así lo decidimos en el congreso federal que se celebró antes de que Pedro Sánchez fuese secretario general, tendrán la oportunidad de votar uno a uno quién será el máximo o la máxima responsable", ha afirmado.

Al respecto y cuestionado si eso supone que la sensibilidad del PSOE jiennense no está cerca de ninguna de las dos personas que por ahora han anunciado su candidatura, Patxi López y Pedro Sánchez, ha contestado que "hay que ser respetuosos y esperar los candidatos que se presentan", ya que hasta ahora se conocen dos y "no sabemos si va a haber más candidaturas".

"Y al final serán las agrupaciones locales y cada militante, uno a uno, el que va a votar quién va a ser el próximo responsable del PSOE. Algo que, insisto, no se va a celebrar porque Pedro Sánchez o alguno más lo hayan pedido. Es algo que aprobó su día el partido en un congreso y, por tanto, es un derecho que tienen los militantes socialistas en este país", ha dicho no sin agregar que es algo que "no ha copiado el PP en su congreso".