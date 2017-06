Rivera recuerda a Sánchez que 2016 ya pasó y exhorta al PSOE a demostrar en el Congreso su voluntad de cambio

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que salga del "bucle" porque ya no está en 2016 y ha exhortado a los diputados socialistas a demostrar en el Congreso su voluntad de impulsar cambios en España.

"Pedro Sánchez está en el bucle todavía, le escuchas hablar y parece que está en 2016", ha declarado durante una reunión de su grupo parlamentario, donde ha advertido al nuevo líder socialista de que "los españoles no se merecen más bloqueo" y que el momento del "no es no" ya pasó. "Ahora es sí a los españoles, sí a las reformas y sí a la legislatura", ha concluido.

Rivera ha insistido en que, "a diferencia de Podemos y los separatistas", Ciudadanos quiere ganar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "en las urnas" y con un proyecto mejor. "No vamos a entrar en el bucle de Pedro Sánchez y volver al pasado, vamos a mirar al futuro", ha añadido.

AFORAMIENTOS, LIMITACIÓN DE MANDATOS Y LEY ELECTORAL

Tras apuntar que ahora Sánchez no es diputado porque renunció a su escaño el pasado octubre por "tácticas internas", ha dicho que eso no es culpa de Ciudadanos y que lo que toca ahora es trabajar en el Congreso.

"El PSOE, si quiere cambiar las políticas, que lo demuestre", ha manifestado antes de afirmar que "los cambios no vienen por gritar o dar espectáculo, ni por pactar con los partidos que quieren dinamitar la convivencia, sino al forzarlos con una mayoría parlamentaria".

Concretamente, espera que los socialistas, que antes "no querían" suprimir los aforamientos políticos, limitar los mandatos del presidente del Gobierno, investigar en el Congreso el "saqueo" de las cajas de ahorro o cambiar la Ley Electoral porque estaban en el "bipartidismo obsoleto", apoyen ahora con sus votos esas medidas de regeneración.

En definitiva, el presidente de la formación naranja desearía un PSOE que no estuviese "enzarzado" en cuestiones internas ni "obsesionado con contentar a los nacionalistas y a Podemos", sino que trabajase por promover reformas junto a Ciudadanos.

ALGUNOS PARTIDOS "NO HAN CONSEGUIDO NADA EN 6 MESES"

Rivera ha afirmado que, desde las últimas elecciones generales, su partido ya ha hecho "mucho más que lo que hizo el PP con mayoría absoluta, mientras que otros "no han conseguido nada en seis meses".

Como ejemplo de esos logros ha mencionado la proposición de Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, la primera que impulsó Cs en el Congreso. Según ha resaltado, esta semana se demostrará en la Cámara Baja que "hay un acuerdo parlamentario para que haya mayoría", y espera que el PP "no ponga más trabas" en el Senado.

Igualmente, ha aludido a la proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, que se vota este martes en el Pleno del Congreso, y al complemento salarial para los jóvenes que Cs y el PP incluyeron en el pacto de investidura del pasado verano y que prevé que se ponga en marcha "en breve".

Rivera ha señalado que gracias a esta última medida, "600.000 jóvenes españoles van a ser rescatados con el dinero de la Unión Europea, no del presupuesto nacional, con 430 euros para aquellos que se forman y trabajan a la vez". "Para que "no sean 'ninis', sino que sean 'sisis'", ha resumido.