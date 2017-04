PSOE. SÁNCHEZ ADVIERTE A LOS MILITANTES QUE “NADIE” DEBE OBLIGARLES A QUIEN DEBEN AVALAR Y QUE ES “CONFIDENCIAL”

Etiquetas

El equipo de Pedro Sánchez remitió a sus afines un documento con varias premisas para el procedimiento de avales en el que recuerda a los afiliados del PSOE que “nadie” puede obligarle a quién deben avalar.“El aval es libre y voluntario, no existe obligación de hacerlo, nadie de tu agrupación puede obligarte. Si optas por avalar a Pedro Sánchez, o a cualquier otro candidato, la información será confidencial”.De esta manera, hacen una advertencia para que los militantes sean conscientes de sus derechos y eviten presiones. Desde el equipo de Sánchez sostienen que no tendrán dificultades para recoger avales necesarios pese a la “presión en clave local” que se está produciendo en algunos territorios y las circunstancias propias de este proceso, al tiempo que esperan "verdaderas sorpresas muy agradables". Creen que hay lugares donde los avales puede que “están en otra dirección porque el poder parece que oriente”, pero que el voto es libre, personal y “no sometido a ningún principio jerárquico”. Ante estas situaciones, desde el equipo del ex líder socialista afirman en el documento que “si optas por avalar a Pedro Sánchez únicamente firma el que lleve escrito su nombre. Nunca firmes formulario sin nombre de candidato/a”.Y para evitar que haya confusiones, indican que si se decidida avalar a Sánchez se firme el aval “únicamente al responsable de la candidatura de Pedro Sánchez” de la agrupación, y que para saber quién es, “en estos días te mandamos su nombre y su teléfono móvil para que quedes con el/ella”. “Si le conoces ponte en contacto con esa persona. Si eres afiliado/a directo, acércate a cualquier agrupación y busca a los responsables de la candidatura de Pedro Sánchez”, remarcan.Esta información para evitar que se despisten los afiliados, contrasta con la estrategia comentada desde la candidatura del ex secretario general cuando aseguró que él no afrontaría la recogida de avales como una batalla entre aspirantes, sino como un “detalle” para cumplir los pasos que le lleven a recuperar el liderazgo del partido.