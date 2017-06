PSOE. SÁNCHEZ CONCLUYE LA RONDA DE LLAMADAS A LOS ‘BARONES’

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha volcado esta semana en terminar la ronda de llamadas a los líderes territoriales del partido que inició la misma noche del 21 de mayo, cuando venció las primarias.Fuentes próximas al equipo del secretario general indicaron a Servimedia que la llamada de Susana Díaz -con la que se disputaba la Secretaría General- a Sánchez, cuando todavía no estaba terminado el escrutinio, para felicitarle como vencedor, fue lo que les permitió festejar la victoria. Díaz, que también es la secretaria general del PSOE-Andalucía, fue la primera líder territorial con la que habló Sánchez. Según fuentes socialistas, ella le llamó pero, como no le cogió el teléfono, le mandó un mensaje. Luego él le devolvió la llamada.Esa misma noche también habló con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. El lunes siguiente, Sánchez habló con el presidente de la Gestora y secretario general de la federación asturiana, Javier Fernández. Fue la semana siguiente, el lunes 29, cuando Sánchez empezó a verse en la sede de la calle de Ferraz con los llamados ‘barones’. Primero, Iceta, después Fernández. En ese tiempo ya había hablado con Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Francina Armengol (Baleares), Idoia Mendía (País Vasco) y María Chivite (Navarra). Los siguientes días lo hizo con Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón) y Ximo Puig (Comunidad Valenciana).Con ellos ha quedado en reunirse pero todavía no han fijado fecha.