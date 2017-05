SÁNCHEZ Y DÍAZ SE DAN UN FRÍO ABRAZO ANTES DEL DEBATE

Etiquetas

Los candidatos a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez y Susana Díaz se dieron este lunes un frío abrazo acompañado de dos besos en el posado previo al debate que mantendrán en esta jornada junto al ex lehendakari Patxi López para hacerse con el liderazgo del PSOE. Los tres posaron juntos en el hall de Ferraz. López permaneció en medio, papel simbólico de mediación, que incluso comentaron en voz alta los periodistas presentes y ante los que el ex lehendakari realizó un gesto con las manos en señal de aceptación. Todos los medios de comunicación estaban pendientes de cómo se mirarían tanto Sánchez como Díaz. Éste salió sonriente pero no pudo disimular cierto nerviosismo incluso cuando los periodistas demandaron que los tres candidatos se saludaran entre ellos.Primero Sánchez y López se estrecharon la mano y después fue el ex lehendakari quien se dirigió a la presidenta de la Junta de Andalucía, quien le dio un cálido abrazo. Fue un poco más fría con el ex líder de los socialistas Pedro Sánchez, que nada más saludar a la andaluza volvió a dirigir rápidamente su mirada a los periodistas que le fotografiaban. Sánchez continuó sin poder disimular su nerviosismo y cierta incomodidad, hasta el punto que pidió a la moderadora del debate, Carmen del Riego, que se sumara al posado.Eso sí, Sánchez bromeó con los periodistas, a quienes se dirigió diciendo: “y lo bien que os lo pasáis”. SALUDOS CON LA GESTORAEl recibimiento de Javier Fernández a cada candidato demostraba la sintonía que la Gestora ha tenido con ellos y con cada candidatura.Sánchez fue el primero en llegar. Se adelantó unos minutos por lo que tuvo que esperar unos segundos hasta que el presidente de la Gestora llegara al hall. Allí se dieron un frío apretón de manos en el que el ex secretario general solo sonrió en los últimos instantes.El saludo con Díaz fue bien distinto. La presidenta de la Junta llegó al hall y se puso a hablar con los periodistas que le hacían preguntas y no se percató de que Fernández ya estaba a su lado. De manera expresiva reaccionó cuando lo vio y ambos se dieron un cariñoso abrazo.Minutos después fue el turno de López. El ex lehendakari accedió al hall y allí, mientras posaba para los medios de comunicación, se dio un cálido abrazo con el presidente de la Gestora.