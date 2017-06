PSOE. SÁNCHEZ HABLA CON DÍAZ Y ÉSTA LE PIDE RESPETO A LOS TERRITORIOS Y LOS EXPRESIDENTES

Etiquetas

- La presidenta de la Junta le traslada “todo su apoyo” y su disposición “a ayudar”. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue dando pasos para cerrar la brecha interna en el partido y este viernes ha hablado por teléfono con Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía y su contrincante en las pasadas primarias.En la conversación, según fuentes consultadas por Servimedia, la líder de los socialistas andaluces le trasladó, igual que ha hecho públicamente, “todo su apoyo” para la nueva etapa y se mostró dispuesta a “arrimar el hombre” para “lo que haga falta”. En este sentido, le dijo que ella entiende que “donde más puede ayudar” es ganando elecciones en Andalucía. En el transcurso de la conversación, que duró unos 6-7 minutos, Díaz le pidió a Sánchez “respeto” por los territorios así como por los expresidentes del Gobierno, que son la historia del PSOE. Cabe recordar que tanto Felipe González como José Luis Rodríguez Zapatero, en especial este último, apoyaban la candidatura de Díaz. Según fuentes socialistas, la llamada se produjo entre las 13.30 y las 14 horas de hoy. Después de un intercambio de mensajes, Sánchez quedó en telefonear en esta jornada a Díaz. No hablaban desde la noche del 21 de mayo cuando, sobre las 21.30 horas, conversaron y ella le felicitó por la victoria. Fuentes próximas al equipo del secretario general indicaron a Servimedia que la llamada de Susana Díaz -con la que se disputaba la Secretaría General- a Sánchez, cuando todavía no estaba terminado el escrutinio, para felicitarle como vencedor, fue lo que les permitió festejar la victoria.Según fuentes socialistas, ella le llamó pero, como no le cogió el teléfono, le mandó un mensaje. Luego él le devolvió la llamada. La conversación de este viernes concluyó con un “ya nos veremos” de Sánchez, a lo que Díaz respondió diciendo que le diga día y hora que allí estará.